Auch Georges Wizards siegen Capela mit Nebenrolle bei Hawks-Aufholjagd

Die Atlanta Hawks und Washington Wizards feiern in der NBA jeweils ihren zweiten Sieg in Folge. Atlanta bezwingt Indiana erneut mit 120:118, während Washington knapp mit 118:117 in Toronto gewinnt. Clint Capela und Kyshawn George zeigen solide Leistungen für ihre Teams.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten