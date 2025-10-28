Baseball-Spektakel endet nach über sechseinhalb Stunden

Im Final der US-Baseball-Liga MLB kommts am Montag zu einem Wahnsinnsspiel. Die LA Dodgers und die Toronto Blue Jays duellieren sich im dritten Spiel der Finalserie während 6 Stunden und 39 Minuten.

1/2 Freddie Freeman beendet nach über sechseinhalb Stunden das dritte Spiel in der Finalserie zwischen den Los Angeles Dodgers und den Toronto Blue Jays. Foto: Allison Dinner

Darum gehts Dodgers gewinnen Marathon-Match gegen Blue Jays nach 6:39 Stunden

Spiel sichert Dodgers Führung in der Finalserie gegen Toronto

2018 dauerte ein World-Series-Spiel der Dodgers 7:20 Stunden

Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers und der Toronto Blue Jays sorgen mit einem Marathon-Match für Aufsehen auch ausserhalb der USA.

Erst nach 6:39 Stunden Spielzeit sichert Freddie Freeman den Dodgers mit einem Homerun im dritten Spiel der Finalserie den 6:5-Sieg. Länger dauerte bislang nur eine World-Series-Partie: 2018 benötigten die Dodgers beim 3:2 gegen die Boston Red Sox 7:20 Stunden.

Los Angeles führt in der Serie nun 2:1 gegen das Team aus Kanada. Die Dodgers wollen in der Serie ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der Major League Baseball (MLB) mehr gelungen.