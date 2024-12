Rekord-Wechsel in der MLB

1/4 Juan Sotos Vertrag bei den New York Mets läuft 15 Jahre und bringt dem Baseballer über 750 Millionen US-Dollar. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Baseballer Juan Soto unterschreibt in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB einen Rekordvertrag. Der 26-jährige Outfielder verpflichtet sich gemäss übereinstimmenden Medienberichten bei den New York Mets für 15 Jahre (!) und erhält dafür mindestens 765 Millionen Dollar (rund 673 Mio. Franken).

Sowohl die Vertragsdauer als auch das Gehaltsvolumen sind Rekord für die Major League Baseball. Der Dominikaner spielte bislang für die New York Yankees, die beim Vertragspoker rund um den auf dem Transfermarkt «frei» verfügbaren Starspieler den Kürzeren ziehen.

Auf das Jahresgehalt bezogen ist Soto nicht die Nummer 1 in der Welt des Sports. Der Japaner Shohei Ohtani von den Los Angeles Dodgers, die in diesem Jahr die World Series für sich entschieden haben, unterschrieb vor einem Jahr einen mit 700 Millionen Dollar dotierten Vertrag über zehn Saisons. Fussballstar Cristiano Ronaldo verdient laut Medienberichten bei Al-Nassr in Saudi-Arabien allein 215 Millionen Dollar jährlich.