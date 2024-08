1/4 Babe Ruth ist einer der ganz Grossen des Baseballs.

Das berühmte «Called Shot»-Trikot von Baseball-Legende Babe Ruth (1895–1948) hat bei einer Auktion in den USA einen neuen Rekord aufgestellt. Für unglaubliche 24,12 Millionen Dollar (umgerechnet rund 20,4 Millionen Franken) wechselte das historische Stück den Besitzer – so viel wurde bisher noch nie für ein Sport-Sammlerstück bezahlt.

Das Trikot trug Ruth bei der legendären World Series 1932 gegen die Chicago Cubs. In Spiel 3 zeigte er angeblich mit seinem Schläger auf die Tribüne, bevor er den Ball genau an den zuvor angezeigten Ort hämmerte. Dieser «Called Shot» ging in die Geschichtsbücher ein.

Immer wieder Millionenbeträge

Ruth ist einer der ganz Grossen des Baseballs. Siebenmal holte er mit den New York Yankees den Titel, 1936 wurde er als einer der ersten Spieler in die Baseball Hall of Fame gewählt. Erinnerungsstücke aus seiner Karriere erzielen regelmässig Millionenbeträge bei Auktionen. 2019 bezahlte jemand 5,6 Millionen Dollar für ein Trikot, 2022 wurde ein Schläger für 1,7 Millionen Dollar versteigert.

Das nun versteigerte Trikot hatte Ruth um 1940 einem Golfkumpel geschenkt, jahrzehntelang blieb es in dessen Familie. 2005 ging es für 940'000 Dollar an einen Sammler, jetzt wurde es für den Rekordpreis versteigert.

«Das ist im Grunde die Mona Lisa», schwärmte Chris Ivy vom Auktionshaus Heritage. «Es ist ein sehr mythischer Moment, der nicht nur die Geschichte des Baseballs, sondern auch die amerikanische Geschichte und die Geschichte der Popkultur berührt.» Ein Stück Sportgeschichte, das seinesgleichen sucht.