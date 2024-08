Kurioser Moment in der MLB: Danny Jansen spielt als erster Baseball-Spieler für zwei Mannschaften in einem Spiel. Grund dafür ist ein regenbedingter Unterbruch und eine sehr lange Pause dazwischen.

1/5 Am 26. Juni stand Danny Jansen mit den Toronto Blue Jays gegen die Red Sox im Einsatz.

In einem Spiel für zwei Teams auflaufen. Funktioniert normalerweise nur auf dem Pausenplatz oder vielleicht noch in einem Testspiel – seit Montag aber auch in der Major League Baseball. Doch von vorne: Am 26. Juni stehen sich die Boston Red Sox und die Toronto Blue Jays in einem Ligaspiel gegenüber. Wegen Starkregens wird das Spiel jedoch unterbrochen.

Weil der Terminplan in der MLB so eng getaktet ist, wird das Spiel nicht etwa tags darauf weitergeführt, sondern erst zwei Monate später. In der Zwischenzeit wird Toronto-Catcher Danny Jansen nach sechs Jahren in Toronto im Tausch gegen drei Prospect-Spieler nach Boston geschickt. In der Nacht auf Dienstag wird die Partie nach einem Unterbruch von 65 Tagen, 18 Stunden und 35 Minuten dann weitergeführt.

Seltsam und interessant

Mit dabei ist Jansen – aber im anderen Team, als noch im Juni. «Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz begriffen», sagt Jansen nach dem Spiel. «Ich war überrascht, als ich herausfand, dass ich der Erste war. Dem Sport so seinen Stempel aufzudrücken, ist seltsam und interessant. Ich bin dankbar für die Gelegenheit.»

Auch Blue-Jays-Manager John Schneider freut sich:«Ich finde es cool, dass er als Spieler in die Rekordbücher eingeht. Ich kenne Jano schon ewig und es ist cool, dass er sagen kann, dass er der Erste war, der das geschafft hat, und er ist gut in merkwürdigen Sachen. Ziemlich cool für ihn.»

Für Jansen selbst hat sich der Wechsel aus sportlicher Sicht gesehen nicht gelohnt. Mit den Red Sox verliert er die Partie mit 1:4. Letztlich gewinnt Toronto mit 3:7.