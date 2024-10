Pete Rose, der Rekordhalter mit 4256 Hits in der MLB, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Der dreifache Meister und 17-fache All-Star wurde wegen Wettvorwürfen lebenslang gesperrt und nie in die Hall of Fame aufgenommen.

Baseball-Legende Pete Rose stirbt mit 83 Jahren

Rose war 17 Mal im All-Star-Game und dreimal Meister

Die Baseball-Legende Pete Rose ist in Nevada im Alter von 83 Jahren verstorben.

Pete Rose schaffte in der Major League Baseball (MLB) 4256 Schläge (Hits) - mehr als jeder andere. Rose spielte 24 Jahre lang in der MLB, davon 18 für die Cincinnati Reds. Er schaffte es 17 Mal ans All-Star-Game und wurde dreimal Meister. Er war mehrmals ins Weisse Haus eingeladen, zum Schlagrekord gratulierte ihm US-Präsident Ronald Reagan persönlich. Aber Pete Rose sass wegen falscher Steuererklärungen auch für fünf Monate im Gefängnis.

Weil er auf Baseball-Spiele gewettet haben soll – Rose wies die Vorwürfe stets zurück, jemals gegen sein eigenes Team gewettet zu haben – wurde er von der MLB 1989 lebenslänglich gesperrt. Diese Sperre zwang ihn nicht zum Rücktritt, denn schon die zwei Jahre vorher spielte Rose nicht mehr in der Major League, aber sie verhinderte die Aufnahme in die Hall of Fame.

Dass Pete Rose nie in die Hall of Fame aufgenommen wurde, ist in den USA auch fast 40 Jahre nach dem Karriereende immer noch ein grosses Thema.