Oklahomas Shai Gilgeous-Alexander sorgt in der Schlussphase für den Unterschied. Foto: Kyle Terada

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für die Entscheidung sorgten die Thunder in der Nacht auf Samstag im Schlussviertel, in welchem das beste Team der Qualifikation einen 7-Punkte-Rückstand wettmachte. Bester Werfer war erneut Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten.

Oklahoma konnte sich vorab in der Schlussphase auf seinen wertvollsten Spieler der Qualifikation verlassen. 15 Punkte verbuchte Gilgeous-Alexander in den letzten fünf Minuten. Davor hatte sich der 26-Jährige schwergetan, weshalb er zum ersten Mal in dieser Saison ohne Vorlage blieb. «Es ist ein Hundekampf jedes Mal, wenn wir aufs Feld kommen. Für beide Seiten», sagte er.

Nach der ärgerlichen 110:111-Auftaktniederlage in der Vorwoche haben die Thunder den Heimvorteil somit wieder auf ihrer Seite. Zwei der maximal drei noch auszutragenden Partien finden in Oklahoma City statt, die nächste in der Nacht auf Dienstag. «1:3 ist ein grosser Unterschied zu 2:2», befand Gilgeous-Alexander zu Recht. Eine 3:1-Führung gipfelte in NBA-Finals in 37 von 38 Fällen im Meistertitel.