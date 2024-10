Team New Zealand segelt wieder auf Erfolgskurs

Neuseeland erwischt in der siebten Regatta des America’s Cup eigentlich einen schlechten Start. Foto: Bernat Armangue 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Fünfter Sieg in der siebten Regatta: Neuseeland holt am America's Cup den nächsten Sieg und führt in der Best-of-13-Serie nun mit 5:2 Punkten. Somit verfliegen auch die Zweifel, die am Mittwoch aufkamen.

Die Neuseeländer, die eigentlich den schlechteren Start erwischten, ziehen aus einem Winddreher Profit. Einmal vor den Briten, geraten sie nicht mehr in Gefahr. Für das siebte Rennen finden die Kiwis bei stark wechselnden Winden auch das bessere Set-up vor – Im Ziel beträgt der Vorsprung letztlich dann über 1000 m.

Am Freitagnachmittag wird noch ein zweites Mal gesegelt. Sofern die Neuseeländer erneut gewinnen, haben sie am Samstag einen ersten «Matchball».