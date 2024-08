1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Duplantis überquerte beim Meeting der Diamond League in Chorzow 6,26 m. Damit sprang der 24-jährige Schwede einen Zentimeter höher wie am 5. August beim Triumph an den Olympischen Spielen in Paris.

Ingebrigtsen verbesserte über 3000 m einen fast 28 Jahre alten Weltrekord. Der 23-jährige Norweger war mit 7:17,55 Minuten um 3,12 Sekunden schneller als der Kenianer Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti.