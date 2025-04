1/5 Influencer Ashton Hall zeigt in den sozialen Medien seine Morgenroutine und geht damit viral. Foto: Screenshots / Instagram / @ashtonhallofficial

Darum gehts Ashton Hall gewinnt mit übertriebener Morgenroutine Millionen Follower

Eiswasser, Bananenschale und teure Kleidung gehören zu seiner Routine

Sein beliebtestes Video wurde über 106 Millionen Mal angesehen

Björn Lindroos

Mal klingelt der Wecker um kurz vor 4 Uhr in der Früh, dann beginnt der Tag um halb 5. Was dann aber nach dem Aufstehen bei Ashton Hall (29) folgt, ist immer gleich. Der Muskelprotz füllt eine Schale mit Mineralwasser, gibt Eiswürfel und Zitronensaft dazu und steckt dann sein Gesicht in das kalte Gemisch.

Damit aber nicht genug: Danach reibt sich Hall eine Bananenschale als Peeling ins Gesicht, macht Liegestützen, springt in einen Swimmingpool und zieht sich sündhaft teure Kleidung an, die ihm von einer anonymen Frau überreicht wird. Alles völlig übertrieben. Aller perfekt in Szene gesetzt.

Halls kurze Clips sind eine Mischung aus faszinierend zur Schau gestelltem Luxus und komplettem Irrsinn. Ob der US-Amerikaner seine «Morgenroutine», wie er sein Programm im Netz bezeichnet, ernst meint, ist nicht bekannt. Doch er feiert damit grossen Erfolg. Auf Tiktok wurde sein beliebtestes Video bereits über 106 Millionen Mal angesehen und auf Instagram knackte er diese Woche die zehn Millionen Follower.

Als Footballer ein Flop, als Influencer top

Etliche andere Influencer sind mittlerweile auf den Zug aufgesprungen und kopieren die Rituale ihres Berufskollegen, parodierten ihn oder machen gar mit ihm gemeinsame Sache – wie zuletzt Youtube-Star MrBeast (26).

Wenn dir der Name Ashton Hall bis vor Kurzem noch nichts gesagt hat, ist das kein Versäumnis. Noch vor einigen Monaten war der Influencer ein gewöhnlicher Fitness-Coach für private Kunden. Die Chance auf den Mega-Erfolg schien er in seinem Leben bereits verpasst zu haben. 2015 war er als Runningback für das College-Footballteam der Alcorn State University aufgelaufen. Seine Karriere-Statistik gleicht der eines Flops: Nur gerade sechsmal hat man ihm überhaupt den Ball anvertraut. Dabei konnte er einen Raumgewinn von mickrigen acht Yards herausholen.

Statt Football bringt ihm nun zehn Jahre später also Eiswasser und Bananenschalen den Durchbruch. Hall will seine User mit seiner Morgenroutine motivieren: «Zwischen 4 und 8 ruft dich keiner an oder lenkt dich von deiner Produktivität ab», schreibt er unter seine Videos. Oder: «Worauf wartest du? Es ist Zeit, besser zu werden.»

Auch Mineralwasser-Marke hebt ab

Hall ist aber nicht der einzige Nutzniesser seiner viralen Videos. Stetiger Begleiter in den Videos des Influencers sind die blauen Wasserflaschen aus Glas der Marke Saratoga. Egal ob Zähne putzen, Gesicht waschen oder einfach nur trinken: Alles macht Hall mit Saratoga-Flaschen. Tatsächlich soll es sich dabei um eine Kooperation mit der Marke handeln, die Aktie von Mutterkonzern Primo Brands legte vergangene Woche an der Börse um 16 Prozent zu.

Die User nehmen es unterschiedlich auf. Während einige die Videos lustig finden und abfeiern, sind andere nicht so begeistert. Sie sagen, Hall drücke durch die Videos Einsamkeit aus, sei ein Angeber und würde der Jugend ein falsches Bild von Männlichkeit vorleben.

Hall wirds egal sein. Er erfreut sich an seiner gewonnenen Bekanntheit und sahnt ordentlich Kohle ab. Genau wie sein Wasserflaschen-Sponsor Primo Brands.