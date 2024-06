Argentinien will an der Copa America den Titel verteidigen. Der Start in diese Mission ist geglückt, die Albiceleste besiegt Kanada mit 2:0. Lionel Messi stellt dabei einen neuen Rekord auf.

Messi knackt an Copa América nächsten Meilenstein

1/2 Lionel Messi steht nun bei 35 Spielen an der Copa América – Rekord.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Eröffnungsspiel der Copa América in den USA wird Argentinien seiner Favoritenrolle gerecht. Der Weltmeister und Titelverteidiger gewinnt vor 70'564 Zuschauern in Atlanta gegen Kanada 2:0.

Julian Alvarez von Manchester City trifft in der 49. Minute nach Vorlage von Alexis Mac Allister. Inter-Stürmer Lautaro Martinez erhöht in der 88. Minute nach einem Pass von Lionel Messi zum Endstand. Mit 15 Titeln ist die Albiceleste zusammen mit Uruguay Rekordmeister der Copa América, Kanada nimmt erstmals als Gast an diesem Turnier teil.

Nächster Messi-Rekord

Messi bricht bei der Partie im US-Bundesstaat Georgia bereits beim Betreten des Platzes einen weiteren Rekord. Mit 35 Spielen hat der argentinische Superstar nun die meisten Partien bei der Copa América bestritten. Bislang lag er mit dem Chilenen Sergio Livingstone gleichauf.

Argentinien trifft in der Gruppenphase der Copa América am kommenden Dienstag auf Chile. Kanada spielt am gleichen Tag gegen Peru.