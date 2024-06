Hauri holt Medaille im Degenfechten

Die Schweizer Degenfechter gewinnen an der EM in Basel eine Bronzemedaille. Der 22-jährige Genfer Ian Hauri verliert in den Halbfinals gegen den Franzosen Luidgi Midelton 7:15.

1/2 Ian Hauri gewinnt in Basel EM-Bronze.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Hauri schlug im 1/16-Final den Olympiasieger Romain Cannone aus Frankreich gleich 15:9. Seit diesem Coup ist der Romand kaum mehr zu bremsen. Die Gefechte im Achtel- und Viertelfinal gewann er mit 15:5 und 15:9 überlegen. Im Halbfinal ist dann Endstation. Hauri, aktuell die Nummer 71 der Weltrangliste, stand vor zwei Jahren im U20-Team, das EM-Gold gewann.

An der EM kämpfen im Gegensatz zu den Olympischen Spielen die Verlierer der Halbfinals nicht mehr und Bronze.





Der Walliser Alexis Bayard, der für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert ist, verlor in den Viertelfinals gegen den Weltranglisten-Zweiten Gergely Siklosi aus Ungarn. Max Heinzer, der in Basel seine Karriere beendet, schied in den 1/16-Finals aus.