Die Calanda Broncos sichern sich erneut den Schweizer Meistertitel im American Football. In Chur bezwangen sie die Basel Gladiators mit 41:28 und feierten ihren 14. Titel insgesamt.

Swiss Bowl in Chur

Holten den Titel zum 3. Mal in Folge: die Calanda Broncos. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Calanda Broncos bleiben im American Football in der Schweiz das Mass aller Dinge. Bei der Swiss Bowl in Chur triumphierten die Bündner 41:28 gegen die Basel Gladiators und feierten ihren 14. Meistertitel, den dritten in Folge. Die Basler hatten erstmals seit acht Jahren wieder das Finalspiel erreicht.