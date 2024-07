Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Grosse Trauer in der NFL: Jacoby Jones ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Das gibt sein ehemaliges NFL-Team Baltimore Ravens am Sonntag bekannt. Die Todesursache ist noch nicht öffentlich bekannt.

«Jacoby hatte die einzigartige Fähigkeit, mit jedem, dem er begegnete, gut auszukommen. Sein Charisma, seine Freude und seine Liebe schufen eine einzigartige Präsenz, die jeden Raum und jeden dunklen Tag erhellen konnte», würdigten die Ravens ihren ehemaligen Passempfänger in einer Mitteilung.

«Ich habe Jacoby Jones geliebt. Wir alle haben ihn geliebt», wird Ravens-Coach John Harbaugh zitiert. Auch diverse ehemalige Teamkollegen nehmen Abschied. «Jacoby war einer der lebensfrohsten Teamkollegen und Menschen, mit denen ich je zu tun hatte», schreibt etwa J.J. Watt (35) dazu.

«Mile High Miracle» und der 108-Yards-Return-Touchdown

Jones wurde im Jahr 2007 von den Houston Texans an 73. Stelle gedraftet, sorgte aber vor allem während seiner Zeit in Baltimore für Schlagzeilen. So etwa mit dem «Mile High Miracle» im Januar 2013. Bis Sekunden vor Schluss lagen die Ravens gegen Denver zurück – bis Jones einen 70-Yards-Pass fing und in die Endzone lief. Letztlich gewannen die Ravens die Partie nach Verlängerung.

Nur drei Wochen später schlug im 47. Super Bowl Jones’ ganz grosse Stunde: Er trug nach der Halbzeit den Kickoff der San Francisco 49ers über das komplette Feld zurück in die Endzone der Kalifornier. Mit 108 Yards ist es bis heute der längste Kickoff-Return in der Geschichte des Super Bowl. Schon in der ersten Halbzeit erzielte der Passempfänger nach einem 56-Yards-Pass einen Touchdown. Letztlich gewannen Jones und seine Ravens mit 34:31.

Jones erzielte in seiner Karriere 28 Touchdowns und wurde 2012 in den Pro Bowl gewählt. Später stand Jones auch bei den Steelers und den Chargers unter Vertrag. Im Jahr 2017 unterschrieb Jones einen Eintagesvertrag in Baltimore, um als Raven seine Karriere zu beenden. Zuletzt arbeite Jones als Receiver-Coach an der Alabama State University. Nun ist er im Alter von 40 Jahren verstorben.