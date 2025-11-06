Grosse Trauer in der NFL: Dallas-Spieler Marshawn Kneeland ist am Donnerstag im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Noch am Montag stand er für die texanische Franchise im Einsatz.

1/2 Marshawn Kneeland spielte seit 2024 für die Cowboys Foto: Michael Hickey

AFP Agence France Presse

Die Dallas Cowboys trauern um ihren Spieler Marshawn Kneeland. Der Defensive End ist am frühen Donnerstagmorgen verstorben, das teilte das Football-Team aus der NFL mit. Kneeland, den die Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde gewählt haben, wurde nur 24 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es bislang keine Informationen.

«Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie», heisst es in der Mitteilung der Cowboys.

Kneeland ist noch am Montagabend beim 17:27 der Cowboys gegen die Arizona Cardinals zum Einsatz gekommen. Dabei hat er seinen ersten NFL-Touchdown erzielt, als er einen geblockten Punt in der gegnerischen Endzone sicherte. Er absolvierte 18 Spiele für Dallas.