In der NFL sind die ersten Playoff-Entscheidungen gefallen – für einmal zuungunsten der Kansas City Chiefs. Und dann ist da noch die Rückkehr von Philip Rivers, der mit 44 noch immer nicht genug hat. Hier kommt der Check des 15. Spieltags.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Ende aller Hoffnungen für die Chiefs

In der NFL ist am Sonntag eine Ära zu Ende gegangen. Die Heim-Pleite der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers (13:16) besiegelt, was sich bereits seit Wochen abgezeichnet hat: Zum ersten Mal seit 2014 werden Superstar-Quarterback Patrick Mahomes (30) und sein Team die Playoffs verpassen. Über eine Dekade lang hatten die Chiefs die Liga geprägt und zeitweise geradezu dominiert. Seit 2015 hatten die Chiefs ihre Division stets gewonnen, zogen dabei fünfmal in den Super Bowl ein und gewannen den Titel in dieser Phase dreimal. Nicht so in diesem Jahr. Mittlerweile steht das Team bei sechs Siegen und acht Pleiten. Und die jüngste Niederlage wird noch lange nachhallen. Denn nicht nur ist die beeindruckende Playoff-Serie der Chiefs gerissen. In den letzten 20 Sekunden des Spiels gegen die Chargers verletzte sich auch Mahomes am bereits lädierten linken Knie und konnte nicht mehr weiterspielen. Die brutale Diagnose folgt wenige Stunden nach Spielschluss: Mahomes hat sich das Kreuzband gerissen und wird monatelang ausfallen.

Opa Rivers kanns nicht lassen

Stell dir vor, Manchester United braucht dringend einen Stürmer und Wayne Rooney (40) schnürt kurzerhand wieder seine Fussballschuhe und gibt sein Comeback. Es wäre vergleichbar mit der Rückkehr von Philip Rivers. Der 44-Jährige hatte wie Rooney 2021 seinen Rücktritt vom Profisport gegeben. Jetzt aber hält der zehnfache Vater (und Grossvater) nochmals seine Knochen hin – und zwar für die Indianapolis Colts. Das Team war seit dem letzten Spieltag aufgrund mehrerer Verletzungen auf der Suche nach einem Quarterback – und wurde bei Rivers fündig. Gegen die Seattle Seahawks bekommts Rivers in der Nacht auf Sonntag umgehend mit einer der besten Defenses der Liga zu tun und muss sogleich auch einige harte Treffer einstecken. Doch der Quarterback-Opa kann die Colts trotz fast fünf Jahren Ruhestand bis kurz vor Schluss im Spiel halten. Dann aber müssen die Gäste alles riskieren – und das geht schief. Ein weiter Pass von Rivers 14 Sekunden vor Ablauf der Uhr wird abgefangen, was das Spiel entscheidet. Die Colts verlieren in Seattle 16:18 und sehen ihre Playoff-Chancen immer mehr schwinden.

Erste Teams machen Playoffs klar

Neben dem definitiven Out der Chiefs bringt der 15. NFL-Spieltag noch weitere Playoff-Entscheidungen. Dank des Spektakel-Sieges der Los Angeles Rams gegen die Detroit Lions (41:34) haben die Kalifornier den Division-Sieg auf sicher und sind damit auf jeden Fall in der Postseason. Für die Rams ist es das dritte Jahr in Folge, in dem sie die Playoffs erreichen. Der Sieg gegen Detroit könnte allerdings einen hohen Preis fordern. Im Spiel gegen die Lions musste Top-Receiver Davante Adams (32) vermutlich mit einer Oberschenkel-Zerrung frühzeitig vom Feld und konnte nicht mehr weiterspielen. Sollte sich Adams schwerer verletzt haben, wäre es eine massive Schwächung der Rams-Offensive im Hinblick auf die verbleibenden Spiele.

Ebenfalls in den Playoffs fix dabei sind die Denver Broncos, die gegen die Green Bay Packers den elften Sieg in Serie einfahren (34:26) und damit zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die Postseason lösen. Auch dieses Spiel wird von einer schweren Verletzung überschattet – allerdings auf der Seite der Green Bay Packers. Star-Lineman Micah Parsons (26), der erst während der Saison in einem Mega-Trade von den Dallas Cowboys geholt wurde, sackte im Spiel beim Versuch, den Quarterback unter Druck zu setzen, plötzlich zusammen. Wie bei Patrick Mahomes wird auch bei Parsons ein Kreuzbandriss vermutet. Die genaue Diagnose steht aber noch aus.

Die Resultate der 15. NFL-Woche Freitag, 12. Dezember

Tampa Bay Buccaneers – Atlanta Falcons 28:29 Sonntag, 14. Dezember

Chicago Bears – Cleveland Browns 31:3

Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens 0:24

Houston Texans – Arizona Cardinals 40:20

Jacksonville Jaguars – New York Jets 48:20

Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers 13:16

New England Patriots – Buffalo Bills 31:35

New York Giants – Washington Commanders 21:29

Philadelphia Eagles – Las Vegas Raiders 31:0

Denver Broncos – Green Bay Packers 34:26

Los Angeles Rams – Detroit Lions 41:34

New Orleans Saints – Carolina Panthers 20:17

Seattle Seahawks – Indianapolis Colts 18:16

San Francisco 49ers – Tennessee Titans 37:24 Montag, 15. Dezember

Dallas Cowboys – Minnesota Vikings 26:34 Dienstag, 16. Dezember

