Die Los Angeles Rams und die New England Patriots dürfen sich weiter Hoffnung auf den Gewinn des Super Bowls machen. Die beiden Teams komplettieren in der NFL die Playoff-Halbfinals.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Erfolge für die LA Rams und New England Patriots in der Divisional Round der NFL-Playoffs. Die Rams setzen sich in einem dramatischen Duell im Schneetreiben bei den Chicago Bears 20:17 nach Verlängerung durch. Deutlicher fällt das Verdikt zugunsten der Patriots aus. Sie bezwingen die Houston Texans 28:16. Halbfinal-Gegner der Rams sind die Seattle Seahawks, die Patriots bekommen es mit den Denver Broncos zu tun.

«Es war verrückt. Es ging hin und her. Wir haben in der Offensive nicht so überragend gespielt. Unsere Abwehr war sensationell», sagt Rams-Quarterback Matthew Stafford. «Das ist Playoff-Football. Wir haben viel, was wir besser hätten machen können, aber wir haben zusammengehalten und einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen.»

Staffords Gegenüber Caleb Williams hat mit einem irren Wurf für einen Touchdown Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit die Verlängerung erzwungen. Vor dem Pass flieht er fast bis zum Logo in der Mitte des Spielfelds vor den Rams-Verteidigern und springt dann bei seinem erfolgreichen Abschlussversuch nach hinten ab. Weil beide Teams ihren ersten Ballbesitz in der Verlängerung nicht nutzen können, entscheidet am Ende ein Field Goal aus 42 Yards die Partie.

Die Patriots schaffen erstmals seit dem Abschied von Tom Brady wieder den Einzug in die Halbfinals. «Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben uns gegen die Witterung gestemmt», sagte Quarterback Drake Maye, der als ein Nachfolger Bradys die so lange von Erfolgen verwöhnten Patriots in seiner zweiten NFL-Saison wieder zu einem Titelkandidaten gemacht hat. Mit Brady hatte das Team von 2002 bis 2019 neun Mal den Super Bowl erreicht und ihn sechs Mal gewonnen.