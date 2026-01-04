Seattle geht als Nummer 1 in die NFL-Playoffs

Im Spiel um den Top-Platz in der NFC setzt sich Seattle gegen San Francisco mit 13:3 durch. Die Seahawks müssen dadurch auf dem Weg in den Super Bowl eine Runde weniger überstehen als die 49ers.

AFP Agence France Presse

Die Seattle Seahawks haben sich zum Ende der regulären Saison mit einem souveränen Auftritt eine optimale Ausgangsposition für die Playoffs erspielt. Der formstarke NFL-Champion von 2013 bezwang die San Francisco 49ers am Samstagabend 13:3 und sicherte sich die Spitzenplatzierung in der NFC. Damit umgehen die Seahawks die Wildcard-Round und dürfen alle weiteren Partien auf dem Weg zum Super Bowl im eigenen Stadion bestreiten.

Seattle erwischte vor heimischer Kulisse den besseren Start. Quarterback Sam Darnold überzeugte mit präzisen Pässen, Zach Charbonnet erzielte einen frühen Touchdown über 27 Yards. Zur Halbzeit führten die Gastgeber in einem Spiel mit wenigen Punkten bereits 10:3. San Francisco, das vom Super Bowl LX im eigenen Stadion (8. Februar) träumt, kam auch nach der Pause gegen die starke Seahawks-Abwehr nicht durch. «Unsere Defense hat uns getragen. Sie war die ganze Saison stark», sagte Darnold nach Seattles siebtem Sieg in Serie.

Tampa hofft auf Schützenhilfe

Auch die Tampa Bay Buccaneers dürfen weiter auf die Playoffs hoffen. Im regnerischen Charlotte setzten sich Quarterback Baker Mayfield und sein Team mit 16:14 gegen die Carolina Panthers durch.

Mit jeweils 8:9 Siegen müssen nun beide Teams auf Schützenhilfe hoffen. Nur der Sieger der NFC-South-Division schafft es noch in die Postseason. Tampa benötigt dafür am Sonntag (19 Uhr) einen Sieg der New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Carolina hofft auf die Falcons.