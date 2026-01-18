Broncos besiegen Bills in Krimi – verlieren aber Quarterback

Darum gehts
- Broncos und Seahawks stehen nach Siegen vor Super-Bowl-Rückkehr
- Broncos-Quarterback Bo Nix bricht Knöchel und fällt für Saison aus
- Denver gewinnt 33:30, Seattle dominiert 41:6 gegen San Francisco
Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks sind ihrem Favoritenstatus in der NFL gerecht geworden und nach jeweils mehr als zehn Jahren nur noch einen Sieg von der Rückkehr in den Super Bowl entfernt.
Während Seattle zu einem überlegenen 41:6 gegen San Francisco kommt und alle Träume eines Final-Heimspiels für die 49ers am 8. Februar zunichtemacht, müssen die Broncos in einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills in die Verlängerung. Dort setzt sich Denver erst durch ein Field Goal mit 33:30 durch.
Auf den Jubel folgt rasch ein Tiefschlag: Quarterback Bo Nix hat sich laut Chefcoach Sean Peyton im vorletzten Spielzug der Partie einen Bruch im rechten Knöchel zugezogen, muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus.
Mit Jarrett Stidham als Ersatz sind die Broncos im Conference-Final der AFC am kommenden Sonntag (Ortszeit) gegen entweder die Houston Texans oder die New England Patriots erneut Gastgeber. Auch Seattle hat wieder Heimrecht, wenn es im Finale der NFC entweder gegen die Los Angeles Rams oder die Chicago Bears geht.