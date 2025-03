Claudius Schäfer, der CEO der Swiss Football League, ist neuer Präsident der European Leagues. Das wird am Donnerstag bekannt.

Claudius Schäfer arbeitet seit 2006 für die Swiss Football League, erst als Chef der Rechtsabteilung und seit 2012 als CEO. Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Wahl des 53-jährigen Berners erfolgt an der Generalversammlung der Vereinigung der europäischen Profi-Ligen in Frankfurt. Damit übernimmt erstmals ein Schweizer dieses bedeutende Amt in der Interessenvertretung der europäischen Fussball-Ligen.

Schäfer ist seit 2015 Mitglied des 13-köpfigen Vorstands der European Leagues. Die European Leagues wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein Verband, der 37 Ligen aus 31 Ländern in Europa beinhaltet.

Zu den Hauptaufgaben in seiner neuen Funktion gehören in den kommenden vier Jahren seiner Amtszeit die Vertretung der European Leagues gegenüber internationalen Fussballinstitutionen wie der Uefa und Fifa, der Spielergewerkschaft FIFPro sowie den politischen Entscheidungsträgern.

«Es ist mir ein grosses Anliegen, die Interessen aller Mitgliedsligen – insbesondere der mittleren und kleinen Ligen – zu vertreten und den professionellen Klubfussball in Europa nachhaltig weiterzuentwickeln», lässt sich Schäfer in einer Mitteilung der SFL zitieren. Gerade in einer Zeit der grossen Veränderungen und Herausforderungen für den europäischen Fussball sei es wichtig, mit einer starken und geeinten Stimme gegenüber Uefa und anderen Stakeholdern aufzutreten.