Im letzten Rennen der Saison sichert sich Toprak Razgatlioglu den insgesamt dritten Titel in der Superbike-WM. In Jerez reicht dem 29-jährigen Türken Platz 3 zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Toprak Razgatlioglu verabschiedet sich mit dem dritten WM-Titel im Superbike Richtung MotoGP. Foto: JAVIER CEBOLLADA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Ende wies Razgatlioglu 13 Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger Nicolo Bulega aus. Der Italiener vertagte die Entscheidung mit seinem Sieg im ersten Rennen am Samstag noch. Doch auch zwei weitere Siege im Sprint und im zweiten Rennen am Sonntag reichten nicht, um Razgatlioglu noch abzufangen.

Der Schweizer Dominique Aegerter fehlte beim Saisonabschluss in Andalusien wegen einer Handverletzung. In der Gesamtwertung belegt der 35-Jährige Platz 14.

Während es Weltmeister Razgatlioglu in der kommenden Saison in die MotoGP zieht, ist noch unklar, wie es für Aegerter weitergeht. Die Zusammenarbeit mit dem Motorrad-Hersteller Yamaha in der Superbike-WM endete mit dem Rennen in Jerez. Zuletzt wurde über eine Rückkehr des Oberaargauers in die Supersport-WM spekuliert. Dort holte er vor dem Superbike-Aufstieg 2021 und 2022 den WM-Titel.