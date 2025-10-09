Algerien qualifiziert sich als 20. Team für die Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

1/2 Reist an die WM: YB-Verteidiger Jaouen Hadjam (rechts, im September gegen Guinea) qualifiziert sich mit Algerien für die Endrunde 2026. Foto: JALAL MORCHIDI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Den letzten Schritt machte Algerien mit dem YB-Verteidiger Jaouen Hadjam in der Startelf souverän – mit einem 3:0-Heimsieg gegen Somalia.

Eine Runde vor Schluss weist das Team des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers Vladimir Petkovic vier Punkte Vorsprung auf den Gruppenzweiten Uganda auf. Für Algerien ist es die fünfte Teilnahme an einer WM-Endrunde, die erste seit 2014.