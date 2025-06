NBA-Star LeBron James setzt seine Karriere fort

NBA-Superstar LeBron James stellt die Weichen für seine sportliche Zukunft. Der 40-Jährige setzt seine beeindruckende Karriere fort und hängt ein weiteres Jahr bei den Los Angeles Lakers an.

1/5 Hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug: Lebron James. Foto: Jae C. Hong

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine geht noch! NBA-Legende Lebron James zog am Sonntag seine Option im Vertrag, die ihm für die kommende Saison einen Lohn von 52,6 Millionen Dollar garantiert. Das bestätigte sein Agent Rich Paul gegenüber ESPN. James wird damit als erster Spieler seine 23. Saison in der nordamerikanischen Profi-Basketball-Liga bestreiten. Auf den Rekord an NBA-Spielen von Legende Robert Parish fehlen ihm noch 50 Partien.

Insgesamt viermal gewann der viermalige Saison-MVP den NBA-Titel, zuletzt 2020 mit den Lakers, für die er seit 2018 spielt. In der vergangenen Saison war der Glamour-Club aus Kalifornien in der ersten Play-off-Runde an den Minnesota Timberwolves gescheitert.