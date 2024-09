Auch am drittletzten Tag der Paralympics in Paris gibts eine Medaille für die Schweiz. Schwimmerin Nora Meister holt über 400 m Freistil Silber.

1/5 Nora Meister gewinnt über 400 m Freistil Silber an den Paralympics.

Die Schwimmerin Nora Meister holt in Paris die 17. Medaille für das Schweizer Paralympics-Team. Die 21-Jährige gewinnt über 400 m Freistil die Silbermedaille. Für die Aargauerin ist es die zweite Paralympics-Medaille nach Bronze 2021 in Tokio in der gleichen Disziplin.

Die junge Frau aus Lenzburg AG, die von Geburt an Gelenkversteifungen leidet, absolviert die 400 Meter in 5:16,53 und schlägt als Zweite 4,46 Sekunden hinter der Chinesin Yuyan Jiang an. Für die 19-jährige Titelverteidigerin ist es bereits die fünfte Goldmedaille in Paris, die siebte insgesamt.

«Ich realisiere es selber noch nicht», sagt Meister im Interview mit dem Schweizer Fernsehen überglücklich. «Die ganze Vorbereitung der letzten Jahre war ein langer Prozess, mit viel Emotionen und viel Arbeit. Es ist mega schön, wenn es sich dann auszahlt.» Insbesondere freue sie sich, dass ihre Familie und Freunde in Paris seien und den Moment mit ihr erleben können: «Sie haben mich auf dem ganzen Weg begleitet, sie wissen, wie viel ich da reingesteckt habe.»

Das Podest komplettiert die Britin Maisie Summers-Newton, die sich mit Meister über weite Strecken einen harten Kampf um Platz 2 liefert. Die 22-Jährige, die an den diesjährigen Paralympics schon Gold über 100 m Brust und 200 m Lagen gewonnen hat, hat am Ende knapp fünf Sekunden Rückstand auf die Schweizerin (5:21,36 Minuten).