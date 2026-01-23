Gegen die Ottawa Senators erreicht Roman Josi die 1000er-Marke in der Regular Season der NHL. Er gewinnt mit den Nashville Predators 5:3 und steuert einen Assist bei. Die anderen Schweizer gehen in der Nacht auf Freitag dagegen als Verlierer vom Platz.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In seinem 1000. Spiel in der Regular Season der NHL feiert Roman Josi vor Heimpublikum einen Sieg. Die Nashville Predators bezwingen die Ottawa Senators nach einer erfolgreichen Aufholjagd 5:3.

In der Nacht auf Freitag hat Roman Josi als zweiter Schweizer in der NHL eine historische Marke erreicht. Gut einen Monat nach seinem Freund Nino Niederreiter bestreitet auch der Berner sein 1000. Spiel in der Regular Season der besten Eishockey-Liga der Welt. Josi ist zugleich der erste Spieler in der Franchise-Geschichte der Nashville Predators, der diesen Meilenstein erreicht.

Eindrückliche Aufholjagd

Lange Zeit sieht es für den Jubilar jedoch nicht nach einem erfolgreichen Abend aus. Die Predators liegen bis zur 39. Minute mit 0:3 zurück, ehe sie eine eindrückliche Aufholjagd starten. Josi, der die Predators mittlerweile in seiner neunten Saison als Captain anführt und in seinem Jubiläumsspiel fast 30 Minuten Eiszeit schultert, steuert beim 3:3-Ausgleich durch Steven Stamkos gut zehn Minuten vor Schluss einen Assist bei. Der Kanadier ist am Ende als dreifacher Torschütze der Matchwinner.

Nashville hat sich mit dem Sieg bis auf einen Punkt an die Playoff-Plätze herangeschoben.

Schmid und seine rabenschwarze Minute

Für die beiden anderen in der Nacht auf Freitag eingesetzten Schweizer setzt es Niederlagen ab. Nino Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets das Heimspiel gegen den Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers 1:2 nach Penaltyschiessen.

Akira Schmid muss sich mit den Vegas Golden Knights auswärts den Boston Bruins 3:4 geschlagen geben. Der Emmentaler Goalie verzeichnet 24 Paraden, erlebt im Startdrittel jedoch eine rabenschwarze Minute. Die drei Treffer der Bruins zum 3:0 fallen innerhalb von 54 Sekunden. Die Aufholjagd der Knights mit drei Toren im Schlussdrittel bleibt ohne Ertrag.