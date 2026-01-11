DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
SonntagsBlick
SRG-Direktorin, Susanne Wille im Interview über Serafe und UKW
SRG-Direktorin Wille
«Tut mir leid, dass wir Hörer verärgert haben»
Blick hat im Interview mit der SRG-Direktorin, Susanne Wille nachgehakt: Was sagt sie über die Serafe-Initiative? Und was ist da mit dem UKW passiert?
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen