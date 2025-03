Wings for Life World Run: Gemeinsam laufen für einen guten Zweck Wings for Life 2025

Beim Wings for Life World Run starten alle weltweit zur selben Zeit. Egal ob Spitzensportler:in oder Anfänger:in – die Startgelder fliessen zu 100% in die Rückenmarksforschung zur Heilung von Querschnittslähmung. Am 4. Mai findet der Lauf zum 12. Mal in Zug statt.