1/8

Teil der Show ist unter anderem Florian Ast. Er hat sich mit Hits wie «Daneli» und «Träne» als einer der einflussreichsten Künstler der Schweiz etabliert.

Nicole Bernegger, Gewinnerin der ersten Staffel von «The Voice of Switzerland», überzeugt mit einem Sound, den sie selbst als eine Mischung aus 60s Soul, 70s Grooves, Retropop, Motown, Stax und einem Hauch von Woodstock beschreibt.

Ein weiterer Künstler ist Marius Bear, der die Schweiz mit seinem Song «Boys Do Cry» am Eurovision Song Contest in Turin repräsentierte. Er wurde bereits zweimal mit dem Swiss Music Award ausgezeichnet: als Best Talent und Best Breaking Act.

Remo Forrer, Sieger von «The Voice of Switzerland» und «The Masked Singer Switzerland», gilt als Ausnahmetalent.

Caroline Chevin’s Hit «Back in the Day» hat nicht nur die Schweizer Charts erobert, sondern auch das internationale Publikum begeistert. Mit dem gleichnamigen Album gewann sie den Swiss Music Award als Best Breaking Act National.

Auch Ritschi ist mit über 340'000 verkauften Alben und mehr als 300 Konzerten nicht mehr aus der Schweizer Mundartszene wegzudenken. Neben Songaufnahmen mit Bligg, Adrian Stern und dem Swiss Jazz Orchestra, schrieb er auch Texte für einen Filmsoundtrack und Musik für ein Kindermusical.

Mit Slädu ist das Line-up komplett: Ursprünglich wurde er bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Gölä. Im Jahr 2023 lancierte Slädu seinen ersten eigenen Mundartsong als Sänger & Gitarrist.

Moderiert wird die Show von Sascha Ruefer, eines der bekanntesten TV-Gesichtern der Schweiz.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit Hits wie «Kiosk», «Campari Soda», «Watergun» und «I hätt no viu blöder ta» schafften es die Künstlerinnen und Künstler mühelos, das Publikum bei der Premiere an der Lenk vom ersten Moment an mitzureissen.

Bis Ende Jahr sind zahlreiche weitere Shows in der ganzen Schweiz geplant, unter anderem in Egerkingen (30.03.2025), Uster (11.04.2025), Wohlen (30.05.2025), Luzern (19.06.2025), Altstätten (25.10.2025), Solothurn (07.11.2025) und Bern (27.12.2025).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Schwiizer Hits – live» in Das Zelt» Tickets und weitere Infos

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.