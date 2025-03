Baldiger Start der Frühlingscamps

Am 7. April ist es soweit: Die Frühlingscamps starten. Ob im Fussball, Reiten, Tanzen, Racketsport, Biken, Polysport oder auch Gaming & Sport, bei MS Sports erwartet die Kids ein tolles Erlebnis mit vielen neuen Freunden, Bewegung, Spass und unvergesslichen Tagen im Zeichen des Sports. Von Sportneuling bis Supertalent sind alle Kinder zwischen 6 und 15 Jahren herzlich willkommen.

Verstärkung der Trainerteams gesucht

Du bist mind. 17 Jahre alt und möchtest Kids deine Begeisterung und Erfahrungen in deiner Sportart weitergeben? Aufgrund der hohen Anmeldezahlen haben weitere sportbegeisterte und engagierte Persönlichkeiten die Chance, Teil des MS Sports Teams zu werden. Nebst viel Spass beim Arbeiten in einem dynamischen Team werden deine Tätigkeit und Spesen inklusive Verpflegung fair entlöhnt. J+S-Diplome und Erfahrung werden entsprechend entschädigt. Einsätze sind an einzelnen Tagen oder auch wochenweise während den Schulferien schweizweit möglich. Bist du interessiert? Dann sende bitte deinen CV per Mail an Enrico Heiner e.heiner@mssports.ch.

Perfekte Ausrüstung für den Campalltag

Ein grossartiges Camp-Erlebnis braucht nicht nur engagierte Trainerteams, sondern auch die richtige Ausstattung. Unsere Trainer werden an den Camps einheitlich eingekleidet. Dafür sorgen wichtige Partner: ERIMA liefert funktionale Sportbekleidung für Fussball, Polysport, Racket und Gaming. IXS stellt die Trainer- und Campkleidung für die Swiss Bike Park Camps bereit und Titelsponsor Hauptner Pferd ermöglicht eine professionelle Ausstattung für die Hauptner Pferd Reitcamps. Als neuer Titelsponsor der Metro Boutique Dance Camps kommt ein sportlicher Lifestyle für die Kids in den Tanzcamps dazu. «Wir bei Metro Boutique glauben daran, junge Menschen zu fördern und ihnen durch Sport eine Plattform für Bewegung, Ausdruck und persönliche Entwicklung zu bieten», erläutert Kevin Brunner (Metro Boutiques AG) die Beweggründe für die neue Partnerschaft.

Jetzt einen Platz sichern

In den MS Sports Tagescamps sind alle Kinder und Jugendlichen (mit Jahrgängen 2010-2019) herzlich willkommen. Das tägliche Programm dauert von 9:30-16:00 Uhr und beinhaltet vier Stunden Sport, frisch gekochtes Essen, Geschenke, Lagerolympiaden, Turniere und vieles mehr. Einige der Camps werden neu mit Zusatzbetreuung angeboten. Sichere dir einen Platz in deinem Lieblingscamp www.mssports.ch!

Verlosung von 3 Camp-Plätzen und Rabatt-Code: Nutze deine Chance! MS Sports verlost 3 x 1 Campplatz in einem Tagescamp deiner Wahl! Schreibe dazu eine E-Mail an info@mssports.ch mit dem Betreff «Verlosung Campplatz Blick» bis zum 2. April 2025. Am 3. April 2025 werden die Gewinner*innen per E-Mail kontaktiert. Viel Glück! Wer bereits sein Lieblingscamp gefunden hat, erhält exklusiv CHF 10.- Rabatt auf ein Camp 2025 seiner Wahl (Gutscheincode ringier25 muss direkt bei der Anmeldung eingeben werden, kein Nachtragen möglich, gültig bis 30.04.2025). Mit der Annullationskostenversicherung von MS Sports gibt es zudem kein finanzielles Risiko, falls sich die Pläne ändern sollten. Infos und Anmeldung

