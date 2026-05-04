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Im Wert von 3000 Franken
Gewinne einen JURA Kaffeevollautomaten

Frischer Kaffeegenuss für zu Hause: Sympany verlost einen Kaffeevollautomaten von JURA im Wert von 3000 Franken. Mitmachen und mit etwas Glück täglich perfekte Kaffeespezialitäten wie vom Profi zubereiten!
Publiziert: 04.05.2026 um 00:01 Uhr
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Aktualisiert: 29.04.2026 um 12:58 Uhr
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Kaffee wie vom Barista – ganz bequem zu Hause! Gewinne beim Gewinnspiel von Sympany einen hochwertigen JURA Kaffeevollautomaten und freue dich täglich über frisch gemahlenen Espresso, cremigen Cappuccino oder feinen Latte macchiato auf Knopfdruck. Ob am Morgen, nach dem Essen oder zwischendurch – bereite deine liebste Kaffeespezialität ganz nach deinem Geschmack zu. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück schon bald Kaffee in Perfektion geniessen!

Richtig gut versichert – umfassende Gesundheitsvorsorge oder Lebensversicherung? Bei Sympany findest du die optimalen Versicherungen für jede Lebenslage.

Mitmachen und gewinnen

Sichere dir jetzt die Chance auf einen Kaffeevollautomaten von JURA im Wert von 3000 Franken. Mach mit beim Gewinnspiel von Sympany und vielleicht gehört das Gerät bald dir.

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