Frischer Kaffeegenuss für zu Hause: Sympany verlost einen Kaffeevollautomaten von JURA im Wert von 3000 Franken. Mitmachen und mit etwas Glück täglich perfekte Kaffeespezialitäten wie vom Profi zubereiten!

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Kaffee wie vom Barista – ganz bequem zu Hause! Gewinne beim Gewinnspiel von Sympany einen hochwertigen JURA Kaffeevollautomaten und freue dich täglich über frisch gemahlenen Espresso, cremigen Cappuccino oder feinen Latte macchiato auf Knopfdruck. Ob am Morgen, nach dem Essen oder zwischendurch – bereite deine liebste Kaffeespezialität ganz nach deinem Geschmack zu. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück schon bald Kaffee in Perfektion geniessen!

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