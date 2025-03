SUMMER CRUISES '25 mit Excellence

Ja, im Sommer ist das Leben leicht. Ganz besonders an Bord von Excellence: ein Drink an Deck, ein Glacé in der Stadt, ein kühler Riesling zum Dinner. Und zur blauen Stunde weht an Bord eine angenehme Brise, während wunderschöne Landschaften vorbeiziehen.

Hier Startet Ihr Sommer

Stadt, Land, Fluss und Meer – für Ihre Sommerferien empfehlen wir Ihnen heute einen Mix sommerfrischer Reise-Ideen. Geniessen Sie entspannte Tage und laue Sommernächte, oder kurz: Ihre Summertime mit Excellence!

Excellence Baroness: Sommerfrische in Baden-Baden

Drei Tage zum Entschleunigen und Geniessen. Im Luxus der Langsamkeit cruisen Sie ins mondäne Flair der kleinen Weltstadt am Schwarzwald, das auch Stars und Präsidenten schätzen. «Baden-Baden is so nice that you have to name it twice», reimte einst Bill Clinton.

3 Tage ab CHF 465.–

Excellence Royal: Paris – Le Havre – Paris

Von Paris kreuzt die Excellence Royal ohne Halt zum Meer, nach Le Havre, der «Porte Océane», zu den Stränden der Alabasterküste mit ihren steil aufragenden Kreidefelsen. Der Weg zurück zeigt die ländliche Normandie, ihre reiche Kunst und Geschichte.

9 Tage ab CHF 1’995.–

Excellence Empress: Sommerfrische an der Donau

Die traumhaften Seen des Salzkammerguts, ein geheimnisvoller See unter Tage, die ikonischen Drehorte eines Filmklassikers oder per Velo zur Donauinsel. Eine Flussreise mit sommerfrischen Perspektiven und einer Portion Kipferl und Strudel.

9 Tage ab CHF 1’995.–

Über 80 Fachleute an Bord und an Land

Mit Excellence erleben Sie internationale Stars live. 2025 dürfen wir wieder den grossen Pepe Lienhard an Bord willkommen heissen. Der virtuose Star-Cellist Jodok Vuille gibt zwei Gastspiele auf der Weekend Cruise mit der «Baroness». In Paris erleben Sie die Chanson-Diva Mireille Mathieu im Saal des legendären «Olympia» – und auf unserer Donau-Sommerreise mit der Excellence Princess den Startenor Jonas Kaufmann. Unter anderem neu mit dabei sind der Rhein-Fotograf Andreas Pacek oder die Autorin Patricia Holland- Moritz, die auf der Seine aus ihrem Paris-Roman liest und mit Ihnen durch Saint-Germain-des-Prés schlendert.





Excellence Pearl: Natursommer auf der Pearl

Die Dünen von Texel, die Strände von Norderney, eine Safari im «Dark Sky Park», die nördlichsten Flamingos – eine Expedition in Lebensräume zwischen Wasser und Land, in Nationalparks und grüne Städte, auf Nordsee-Inseln im Weltnaturerbe Wattenmeer.

12 Tage ab CHF 3’155.–

Excellence Coral: Stralsund-Insel Rügen-Berlin

Eine aussergewöhnliche Flussreise auf der gemütlichen Excellence Coral. Kultur und Natur verbinden sich mit erholsamen und aktiven Ferientagen in einer der schönsten Regionen Deutschlands – ein wahrlich perfekter Ostsee-Genuss.

9 Tage ab CHF 2’595.–

Unsere Schiffe – Ihr Zuhause auf dem Fluss

Sie lieben das Reisen von Ort zu Ort. Sie wissen eine Unterkunft zu schätzen, wie es sie nur in stilvollen Hotels gibt. Excellence verbindet beides – ganz im Sinne moderner Schweizer Hotellerie-Tradition. Unsere Schiffe sind Orte für Begegnungen, mit neuen Menschen, für Musik und Tanz, für gute Gespräche, für den Austausch mit unseren Excellence-Fachleuten.

Ein Snack in der Lounge? Ein Drink an der Bar, ein Cappuccino auf der Aussichtsterrasse oder geruhsame Momente unterm Sonnensegel an Deck? Auf den Tisch kommen Köstlichkeiten aus feinsten Zutaten, belebenden Aromen und Kräutern, gekonnt zubereitet von unseren Excellence-Chefs. Dazu: erlesene Weine, mit Sorgfalt für Sie ausgesucht.

Taten statt Worte – Europas grünste Flotte

Excellence investiert kontinuierlich und substanziell in Umweltschutz und Nachhaltigkeit – das macht uns zu Europas grünster Flotte. Die Stiftung Myclimate hat die CO₂-Bilanzen für Excellence ermittelt. Der entsprechende Investitionsbeitrag ist im Reise-Arrangement inkludiert und wird in Klimaschutzprojekte investiert.

Meer statt Fluss? – Kroatische Adria '25

Erleben Sie mit der Excellence Nera fernab der Touristenströme eine der schönsten Mittelmeerregionen Europas. Zu beschaulichen Inseln, wilden Naturparks und grandiosen Hafenstädten. Nur 39 Gäste an Bord.

