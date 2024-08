Right to Play Zugunsten benachteiligter Kinder

Erleben Sie das ultimative Feierabenderlebnis zugunsten benachteiligter Kinder mit Right To Play bei Boda Borg, dem Reality-Gaming Anbieter in Rümlang. Ein einzigartiges Questing Event voller Nervenkitzel & Spass, in prominenter Gesellschaft und für einen guten Zweck.