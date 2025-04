Der erste Eindruck ist ungewöhnlich: Flugzeuge starten und landen, das Flimmern der Sommerluft über dem Asphalt – und dazwischen eine tanzende Menge. Was klingt wie eine Szene aus einem Musikvideo, ist in Bern längst Realität.

Das AERO Festival am Flughafen Bern wird zum Treffpunkt für EDM-Liebhaber

Das AERO Festival auf dem Flughafen Belp hat sich in kurzer Zeit zu einem der spannenderen Musikereignisse der Schweiz entwickelt – und findet 2025 erstmals an zwei Tagen statt.

Was als mutige Idee begann, ist heute ein Ort für Begegnung, elektronische Musik und respektvolles Miteinander. Bis zu 4'000 Besucher:innen werden dieses Jahr erwartet, um zum dritten Mal die besondere Atmosphäre zwischen Rollfeld, Mainstage und Sonnenuntergang zu erleben. Viele von ihnen waren schon an den ersten beiden Ausgaben dabei und sind längst Fans vom AERO Festival.

Ein EDM-Festival der besonderen Art

Love, Peace & Rave – das Festival steht für Offenheit, Community und ein respektvolles Miteinander. Am AERO Festival begegnen sich Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten, um sich an der Musik und den positiven Vibes zu freuen.

Die Veranstalter setzen auf Qualität – beim Line-up genauso wie beim Gelände. Dieses ist durchdacht und optimiert, nicht überladen. Neben den Headliners DEER JADE (Innervisions) am Freitag und REZNIK (keinemusik) am Samstag sind weitere internationale und nationale DJs am Start, die dem Publikum richtig einheizen.

2025: Zwei Tage, neue Impulse

Im kommenden Sommer feiert das AERO Festival seine erste Zwei-Tages-Ausgabe – am Freitag, 27. ab 16:00 Uhr und Samstag, 28. Juni ab 14:00 Uhr bis jeweils 00:00 Uhr. Das Festival wächst, viele neue Ideen sind in der Umsetzung und die AERO Welt erwacht wieder zum Leben. Trotzdem bleibt die Idee dieselbe: Ein bewusst kuratiertes Erlebnis zu schaffen, das seiner speziellen Location würdig ist.

Gemeinsam feiern, ohne Druck

Was das AERO Festival ausmacht, ist aber nicht nur die Location – sondern die Atmosphäre. Man findet schnell Anschluss, man tanzt zusammen, man spricht miteinander und geniesst die einmalige Stimmung, wenn man den Bass spürt währenddem die Sommersonne über dem warmen Rollfeld langsam untergeht – und das AERO erst richtig durchstartet!

Tickets sind gefragt

Die Tickets für das AERO Festival sind heiss begehert: Aufgrund der grossen Nachfrage – die Christmas- und Early Bird Tickets waren innert weniger Tage ausverkauft – ist es empfehlenswert, sich rechtzeitig ein Regular Ticket zu sichern. Zudem gibt es auch dieses Jahr einen VIP-Bereich mit stilvollen Lounges dekoriert vom Berner Club MAISON, persönlichem Service durch unsere Cabin Crew sowie exklusiven Zugang zur Mainstage. Sichere dir hier dein VIP-Ticket.

Das AERO Festival ist ein einzigartiges EDM-Erlebnis direkt neben der Landebahn Flughafen Bern-Belp 27. Juni 2025 | 16:00 – 00:00 Uhr

28. Juni 2025 | 14:00 – 00:00 Uhr An- und Rückreise mit kostenlosem Shuttlebus ab Bahnhof Belp, ab 18 Jahren Weitere Infos und Tickets unter aero-festival.ch

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.