Jedes Mensch-Hund-Team hat seine eigene Dynamik. Damit daraus ein unschlagbares Duo wird, braucht es das perfekte Trainingsumfeld. Ob der Kynologische Verein um die Ecke der Richtige ist, kann am schweizweiten «Tag des Hundes» am 10. Mai 2025 ausprobiert werden.

Bereits zum fünften Mal findet am Samstag vor dem Muttertag der von der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG initiierte «Tag des Hundes» statt. Insgesamt laden fast 50 Vereine, Organisationen und Hundeschulen interessierte Zwei- und Vierbeiner zum kostenlosen Hereinschnuppern ein. Denn verantwortungsvolle Hundehaltende wissen: Hunde sind weder Statussymbole noch Accessoires, sondern Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und Charakter, und sie wollen artgerecht gefördert und gefordert werden. Training schweisst ein Mensch-Hund-Team zum unschlagbaren Duo zusammen, doch dafür braucht es das geeignete Umfeld. Und auf dem Vereinsgelände merkt man schnell, ob die Hundesportart, die Trainingsmethode und der Umgang der Mitglieder untereinander und mit Neulingen einem zusagen.

Tiefe Schnupper-Hemmschwelle

In der Schweiz leben mehr als eine halbe Million Hunde. Sie haben eine wichtige soziale Bedeutung und einen wissenschaftlich erwiesenen positiven Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen. Doch manchmal treten auch Konflikte auf. Die Kynologischen Vereine bieten am «Tag des Hundes» Einblicke in Erziehungskurse, Welpengruppen oder Hundesport. Das ist auch für Nicht- oder Noch-nicht-Hündeler:innen interessant.

Manche Hundebesitzer:innen wünschen sich zwar mehr Spass und Teamwork mit ihrem Hund, aber sie wissen nicht wo anfangen. Und oft ist die Hemmschwelle, sich bei einem Verein zu melden, zu hoch. Der «Tag des Hundes» bietet die unverbindliche und kostenlose Möglichkeit, mit dem eigenen Vierbeiner an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Die Gestaltung des Programms obliegt den teilnehmenden Vereinen.

Es sind Vereine aus der ganzen Schweiz dabei, von der Romandie bis ins Bündnerland, von der Region Basel bis ins Tessin. Im neuen Kompetenzzentrum Hund Schweiz in Balsthal SO findet zudem ein Tag der offenen Tür statt. Genaue Infos findet man unter www.tag-des-hundes.ch/programm. Die Online-Karte gibt einen Überblick, was wo stattfindet und kann nach Angeboten durchsucht werden.

«Tag des Hundes» – ein Erlebnis für Mensch und Hund. Mehr erfahren

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.