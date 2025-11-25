Vom 12. bis 30. Dezember 2025 wird Lenzerheide zum leuchtenden Rückzugsort mit Musik, Lichtkunst und Kulinarik. Der Zauberwald lädt ein, den Alltag für Stunden im winterlichen Wald unter freiem Himmel hinter sich zu lassen.

Auch 2025 wartet der Zauberwald Lenzerheide mit musikalischen Highlights: Mit dabei sind der US-Soul-Pop-Star Ray Dalton, die Berliner Indie-Folk-Band Mighty Oaks, der elektronische Poet Jan Blomqvist, die Berner Kultband Lo & Leduc, die energiegeladene Stubete Gäng sowie der charismatische Dancehall-Künstler Stereo Luchs. Ob Soul, Indie-Rock, Elektro oder urbane Schweizer Sounds – das Line-up sorgt für abwechslungsreiche und emotionale Abende unter dem winterlichen Sternenhimmel.

Lichtkunst im Fokus

Das Herzstück des Zauberwalds bleibt die kuratierte Lichtkunst: 18 Werke des Kollektivs NOA – No Ordinary Artverwandeln den Wald in eine Welt aus Licht, Schatten und Fantasie. Robin Baumgartners „Quantum Jungle“ lädt zum Mitmachen ein: Metallfedern reagieren auf Berührung und erzeugen farbenfrohe Animationen auf LED-Panels. Das Werk „Kinetic Perspective“ vom Juan Fuentes Studio fasziniert mit 32 synchron rotierenden Lichtkreisen, die ein hypnotisches Spiel erzeugen. Ein besonderes Highlight sind auch die leuchtenden Inuit-Figuren Anooki – poetisch, witzig und charmant.

1/5

Für Kinder und Familien

Auf der Kinderbühne begeistern die Schwiizergoofe, Andrew Bond und Tante Carmen mit Musik, Geschichten und Fantasie. Entlang des Weges warten ein leuchtender Spielplatz, interaktive Elemente und viele Überraschungen auf kleine Entdecker:innen.

Classic Corner & Kulinarik

Der Classic Corner – in Zusammenarbeit mit KaP – präsentiert Nachwuchstalente aus Graubünden. Neu im Programm: Fagott und Handpan.

Im stimmungsvollen Marktdorf warten regionale Köstlichkeiten, Glühwein und handgemachte Geschenkideen.

Neu: Gratis Anreise mit dem Postauto

Ticketinhaber:innen reisen 2025 kostenlos mit dem Postauto zwischen Chur und Davos Platz. Das Festivalticket gilt am aufgedruckten Datum als Fahrausweis für eine Hin- und Rückfahrt in der 2. Klasse – bequem und stressfrei, direkt bis zum Zauberwald.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.