Am Dienstag, 17. September ist es so weit: Die Königsklasse startet in die neue Saison. Mit an Bord sind mit Alain Sutter und Alex Frei zwei Schwergewichte des Schweizer Fussballs. Für blue Sport analysieren sie ab sofort nationale und internationale Spiele. Alle Spiele der Champions League gibt es nur bei blue Sport zu sehen.

Auf den Schweizer Meister YB wartet in der Ligaphase ein unglaublich attraktives Programm: Die Topklubs Inter Mailand und Barcelona sind Gegner. Zudem treten die Berner zwischen Mitte September und Ende Januar auch gegen Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad, Aston Villa, Celtic Glasgow, Stuttgart und Schachtar Donezk an. Los gehts im heimischen Wankdorf gegen Aston Villa – am Dienstag, 17.9., live und nur auf blue Sport.

Alex Frei freut sich auf die Auftritte der Berner: «YB ist aktuell eine Wundertüte. Ich persönlich schätze Patrick Rahmen sehr. Einerseits als Trainer, aber auch als Menschen.» Er ergänzt: «Ich erwarte eine gute Ligaphase von YB. Allerdings kommt es darauf an, wie sich ihre Form in den nächsten Wochen entwickelt.» Der Nati-Rekordtorschütze erklärt, dass man sich das Selbstvertrauen als Einzelspieler, aber auch als Mannschaft in der Meisterschaft holen muss, um dann europäisch zu bestehen. Wie YB das meistere, werde sich zeigen.

Welche Teams sehen Frei und Sutter ganz vorne an der Spitze? Sutter: «Es sind die üblichen Verdächtigen. Aber für mich ist und bleibt Manchester City die Mannschaft, die man schlagen muss. Der Titel läuft über sie.» Angesprochen auf seine Allzeit-Favoriten erklärt der 62-fache Schweizer Nationalspieler: «Es sind schon die ganz Grossen, die für mich prägend sind, was die Art und Weise des Fussballs anbelangt. Manchester City unter Pep Guardiola, Liverpool unter Jürgen Klopp, sicher auch Leverkusen mit Xabi Alonso. Real Madrid ist eine Mannschaft, die fussballerisch nicht so prägend ist – aber Real spielt einfach schön und brutal erfolgreich.»

Alex Frei stimmt ihm bei: «Ich finde die Politik von Real Madrid faszinierend, sie machen kluge Transfers.» Für den Basler gibt es ausserdem immer ein Überraschungsteam – ein Team, das in den Halbfinal oder sogar den Final kommt. Wie Borussia Dortmund in der vergangenen Saison.

