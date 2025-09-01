Eine Reise zu den magischen Polarlichtern gehört zu den beeindruckendsten Naturabenteuern. Twerenbold bietet zwei Varianten an: auf die LOFOTEN und nach LAPPLAND.

Aurora Borealis, die Nordlichter Foto: zVg Twerenbold Reisen AG

Wenn der Himmel in Flammen steht, tanzen die Seelen der Ahnen über das Firmament – so erklärt die alte Kultur der Sámi, der Ureinwohner Skandinaviens, die mystischen farbigen Lichtschleier, die im hohen Norden in klaren Winternächten über den Himmel ziehen. Das spektakulärste Naturphänomen des Nordens, die Aurora borealis, hat tatsächlich überirdischen Ursprung: Elektrisch geladene Teilchen der Sonne treffen auf die Erdatmosphäre und bringen sie zum Leuchten. Auf den Lofoten, dieser archaischen Inselwelt Norwegens nördlich des Polarkreises mit ihren kleinen Fischerdörfern, den Schären, kargen Felsen und dem offenen Meer, steigt darum bei jedem Sonnenuntergang die Spannung: Werden sich die Nordlichter heute zeigen? Und dann, ganz plötzlich, tanzen sie wirklich – grüne, rosa und violette Bänder, die wie von Geisterhand über den Himmel gezogen werden: ein Naturschauspiel, das tief berührt. Auch weiter östlich, im verschneiten finnischen Lappland, verwandeln Nordlichter nachts die Landschaft samt ihren endlosen Wäldern und zugefrorenen Seen in eine geheimnisvolle Märchenkulisse. Die Zeit scheint still zu stehen, wenn man auf dem Hundeschlitten oder gezogen von Rentieren durch den knirschenden Schnee stiebt. Ob Lofoten oder Lappland – die beste Zeit für ein eindrucksvolles Nordlicht-Abenteuer ist von Ende August bis Anfang April. Dann sind die Nächte lang und besonders dunkel.

Die Nordlichter Live erleben: LOFOTEN Highlights Winterliche Fischerdörfer und schneebedeckte Berge, beste Sicht auf Polarlichter, Eismeerkathedrale in Tromsø, Reisebegleitung durch TwerenboldNordland-Spezialist Dauer 8 Tage Anreise Direktflug Zürich–Evenes mit Edelweiss, Weiterreise im Twerenbold-Luxusbus Preis ab CHF 2870.– pro Person Buchungscode kfwino Mehr Informationen zu den Lofoten

Rentiere live erleben: LAPPLAND Highlights Märchenhafte Winterlandschaften, unvergessliches Polarlichtspektakel, diverse individuell wählbare Schneeaktivitäten (Huskytour, Schneemobil-Ride, Rentierausflug, Skiabfahrten auf der Weltcuppiste Dauer 12 Tage Anreise Busreise ab Schweiz, Fährpassagen Travemünde–Helsinki retour Preis ab CHF 2995.– pro Person Buchungscode klapp Mehr Informationen zu Lappland:

1/2 Neugieriges Rentier Foto: zVg Twerenbold Reisen AG

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.