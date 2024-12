Wie junge Musiktalente in der Branche Chancen und Hürden meistern

Die Musikindustrie ist im ständigen Wandel, und junge riser-Künstler wie Lou Combo, Daughter in Law, Cossmo und Darren stehen dabei an der Front. Durch Digitalisierung und Social Media haben aufstrebende Musiker heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, müssen sich jedoch in einem komplexen Markt beweisen.

Das digitale Spielfeld und seine Herausforderungen

„Wir legen grossen Wert auf alles Digitale”, sagt Lou Combo, der DJ und Produzent, „von der Promotion bis hin zur Produktion passiert alles online.“ Soziale Medien und Streaming-Dienste sind unverzichtbar, um Reichweite zu gewinnen und Kontakte zu knüpfen. Allerdings erhöht sich durch die einfache Verfügbarkeit von Produktionssoftware die Konkurrenz. Die Künstliche Intelligenz steht ebenfalls bereit, die Musikproduktion zu verändern – eine Entwicklung, die Kreativität und Authentizität künftig auf die Probe stellen könnte.

Zwischen Bühne und Business

Neben musikalischem Talent erfordert die Branche heute umfassende Business-Kompetenzen. „Geschäftliches ist leider bereits ein grösserer Teil des gesamten Artist-Pakets“, erklärt Lou Combo. Eigenes Management und Networking sind oft Voraussetzung, um im Markt Fuss zu fassen und eine Marke zu etablieren. Netzwerke werden immer wichtiger, „eine Hand wäscht die andere“, so Lou Combo. Kontakte bringen Auftrittsmöglichkeiten und fördern den künstlerischen Austausch.

Die Kunst der Interaktion und Authentizität

Für Daughter in Law ist die direkte Interaktion mit dem Publikum besonders in kleinen Venues essentiell. „Ein Lächeln aus dem Publikum zeigt mir, dass ich die richtige Stimmung treffe,“ erzählt sie und beschreibt das besondere Gefühl der Verbundenheit, das sie motiviert. Ebenso reflektiert Darren seine musikalischen Wurzeln, die seine Liebe zu Afro-House prägen. Die Melodie ist für ihn ein „Ausdrucksmittel, durch das ich Emotionen transportieren kann.“

Die Zukunft bleibt vielversprechend, aber herausfordernd

Junge Talente haben grosse Ziele, doch es braucht Geduld und Durchhaltevermögen. Cossmo plant neue kreative Ansätze und Kooperationen. Alle vereint die Leidenschaft für ihre Kunst, die sie antreibt, die Herausforderungen zu meistern und ihren eigenen Weg zu gehen – in einer dynamischen Branche, die zwar Hürden schafft, aber auch neue Chancen eröffnet.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.