Die CHL-Halbfinals sind in vollem Gange. Zeit, für den LGT MVP Award abzustimmen – die Trophäe, die den wertvollsten Spieler der Champions Hockey League ehrt. Eine Expertenjury aus Europa hat fünf Kandidaten für diese prestigeträchtige Auszeichnung nominiert.

Die Champions Hockey League bietet seit September Eishockey auf höchstem Niveau und voller Spannung. Mit grossen Schritten nähern wir uns nun dem ultimativen Finalspiel vom 18. Februar 2025 und damit ist es an der Zeit, die Spieler, die sich diese Saison auf der europäischen Bühne besonders hervorgetan haben, in den Mittelpunkt zu rücken. Im Rahmen des CHL-Finals wird dem wertvollsten Spieler der Saison 2024/25 der LGT MVP Award überreicht.

Und ihr, die Fans, spielt hierbei eine besondere Rolle: Eine Expertenjury aus Europa hat fünf nominierte Spieler bestimmt. Nun liegt es an euch, euren Lieblingsspieler in einer Abstimmung auf der CHL-Website zu wählen. Die Abstimmung ist bis zum 26. Januar (23:55 Uhr MEZ) offen und wird zu 50 Prozent in das Endergebnis einfliessen. Die anderen 50 Prozent basieren auf der Expertise der Jury.

Die nominierten Spieler für den LGT MVP Award sind:

Der Gewinner wird wie eingangs erwähnt beim CHL-Final am 18. Februar 2025 bekanntgegeben.

Die Jury besteht aus folgenden Mitgliedern: Fadri Holinger (Sportmanager der CHL), Janne Pesonen (finnische Eishockey-Legende und CHL-Finalist 2018), Basti Schwele (deutscher Eishockey-Kommentator), Bengt-Åke Gustafsson (schwedische Eishockey-Legende und Mitglied der IIHF Hall of Fame) und Thomas Roost (Schweizer NHL-Scout für Central Scouting Europe und TV-Analyst für MySports).

Die LGT Bank AG ist offizieller Partner der Champions Hockey League und wird die Auszeichnung für den wertvollsten Spieler in dieser Saison zum fünften Mal in Folge verleihen.

Die bisherigen MVP’s der CHL: 2024: Sami Vatanen (Genève-Servette) 2023: Christian Heljanko (Tappara Tampere) 2022: Frederik Tiffels (Red Bull München) 2020: Ryan Lasch (Frölunda Gothenburg) 2019: Trevor Parkes (Red Bull München) 2018: Šimon Hrubec (Oceláři Třinec) 2017: Joel Lundqvist (Frölunda Gothenburg) 2016: Ryan Lasch (Frölunda Gothenburg) 2015: Mathis Olimb (Frölunda Gothenburg) 2024: Sami Vatanen (Genève-Servette) 2023: Christian Heljanko (Tappara Tampere) 2022: Frederik Tiffels (Red Bull München) 2020: Ryan Lasch (Frölunda Gothenburg) 2019: Trevor Parkes (Red Bull München) 2018: Šimon Hrubec (Oceláři Třinec) 2017: Joel Lundqvist (Frölunda Gothenburg) 2016: Ryan Lasch (Frölunda Gothenburg) 2015: Mathis Olimb (Frölunda Gothenburg) Hier geht's zur Abstimmung

