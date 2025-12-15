Seit 18 Jahren steht Marc Winkler (37) im Tor von Wacker Thun. Was viele Fans nicht wissen: Der Familienvater hat neben dem Sport einen 70%-Job. Die Organisation Athletes Network begleitet ihn dabei auf seinem Weg zur Karriere nach der Karriere.

Christoph Baumgartner

Beruf, Familie und Spitzensport gehören zum Alltag von Marc Winkler. «Das grosse Stichwort ist Organisation», sagt Winkler. Um alles unter einen Hut zu bringen, braucht es Disziplin, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit. Winkler hat diese Eigenschaften im Handball verinnerlicht und überträgt sie ins Arbeitsleben.

«Ich bleibe auch im Beruf mal ein bis zwei Stunden länger und helfe mit, wenn ich am Abend später oder kein Training habe. Das sind aus meiner Sicht Qualitäten, die sowohl auf dem Platz als auch im Büro gefragt sind.» In der Halle feuern ihn die Fans an; im Job geht es ruhiger zu und her. «Wenn ich im Büro eine E-Mail an den richtigen Empfänger schicke, jubelt niemand. Aber genau diesen Kontrast finde ich aktuell schön.»

Ausbildung und Fokus auf Sport

Auf seinem beruflichen Weg erhielt er Unterstützung von Athletes Network. Im persönlichen Coaching erkannte er schnell, wie gut er bereits vernetzt war. «Thun ist klein, man kennt sich. Also betrieben wir Hilfe zur Selbsthilfe, um mein bestehendes Netzwerk anzuzapfen.» Die Organisation begleitete ihn durch den Entscheidungsprozess und hatte wesentlichen Anteil daran, dass Winkler heute in der Fachstelle Sport der Stadt Thun arbeitet.

Die Strukturen, um Sport, Ausbildung und Job zu verbinden, wurden in den letzten Jahren zwar laufend verbessert. Ohne gute Planung und Support von Familie und Umfeld geht es aber nicht. Winklers Frau arbeitet zu 70 % als Ärztin. «Sie nimmt mir bei der Kinderbetreuung und im Haushalt enorm viel ab. Dafür kann ich ihr kaum genug danken.» Die Mutter hilft ebenfalls, und auch die engen Freunde haben Verständnis, dass er als Athlet nicht immer so viel Zeit für sie hat, wie er es selbst gerne hätte.

Athletes Network ist das Schweizer Netzwerk für aktive und ehemalige Athlet:innen – Jobs, Weiterbildungen und Community - alles für die erfolgreiche Karriere während und nach der Sportkarriere an einem Ort.

