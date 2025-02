Sunrise Fan-Chalet

Das grösste Party-Chalet, das je in der Schweiz errichtet worden ist? Erwartet dich an der Biathlon-WM in Lenzerheide. 900 Quadratmeter umfasst das Sunrise Fan-Chalet – sobald die Rennen vorbei sind, wird es zum Epizentrum der WM-Party. Nach den Rennen gibt es jeweils Livemusik von der Stimmungsband «ChueLee» (ausser am Dienstag, 18. Februar). Das Sunrise Fan-Chalet ist an allen neun Wettkampftagen offen.

Public Viewing

Mittendrin sein an der Biathlon-WM – und trotzdem nichts von den Ski-Alpin-Rennen an den Weltmeisterschaften in Saalbach und im Weltcup in Crans-Montana (Männer) und Sestriere (Frauen) verpassen. Dank Public Viewing im Sunrise Fan-Chalet ist das möglich.