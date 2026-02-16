Die Premiere des D2C-Summit bringt am 20. März 2026 im KKL Luzern über 300 Brands zusammen. Im Fokus stehen die aktuelle Lage im Handel, Partnerschaften sowie Lösungsansätze für internationales Wachstum.

Was passiert, wenn Marken direkt mit ihren Kundinnen und Kunden arbeiten?

Direct-to-Consumer, kurz D2C, beschreibt ein Geschäftsmodell, bei dem Marken ihre Produkte direkt an Kundinnen und Kunden verkaufen. Der Vertrieb erfolgt ohne den Umweg über Detail- oder Grosshändler, sondern über den eigenen Webshop.

Für viele Marken ist diese Strategie zu einem zentralen Thema geworden. Der direkte Zugang zur Kundschaft ermöglicht es Unternehmen, schneller aus Rückmeldungen zu lernen, Produkte gezielt weiterzuentwickeln und langfristige Beziehungen aufzubauen. Gleichzeitig übernehmen Marken Aufgaben wie Verkauf, Versand und Kundenservice selbst. Ob dieses Modell funktioniert, zeigt sich darin, ob Nähe, Qualität und Wachstum auch im heutigen Markt im Gleichgewicht bleiben.

Eine Marke, die diese Balance in der Praxis umsetzt, ist die elsa Schweiz AG.

Dass die Schlafprodukte der elsa Schweiz AG als hochwertig gelten, ist das Ergebnis eines langjährigen Entwicklungsprozesses. Die Produktentwicklung bei elsa orientiert sich am praktischen Einsatz im Alltag, nicht an Verkaufsregalen oder Handelsplattformen. Die elsa Schweiz AG verkauft ihre Produkte über ausgewählten Fachhandel sowie über den eigenen Onlineshop und verzichtet bewusst auf grosse Zwischenhändler, damit die Nähe zur Kundschaft erhalten bleibt.

Diese Herausforderungen teilen viele Brands. Am 20. März 2026 findet im KKL Luzern erstmals der D2C-Summit statt. Der Event bringt Marken zusammen, die sich mit Skalierung, nachhaltigem Wachstum und Internationalisierung beschäftigen. In Masterclasses, Keynotes und Podcast-Panels teilen Expert*innen Einblicke in den Aufbau ihrer Marken und vermitteln praxisnahe Ansätze.

Code: D2C15 Entdecke, wie Kundennähe Deinen Schlaf verbessert und sichere Dir 15 % Rabatt mit Code D2C15.

Mehr zum D2C-Summit 2026 Sei dabei, wenn Schweizer Brands den Handel weiterdenken!

