Am 20. März 2026 bringt der D2C-Summit im KKL Luzern über 300 Brands zusammen. Im Fokus stehen Strategien mit Bestand, Partnerschaften für Wachstum und Learnings von Marken, die nachhaltig wachsen statt viral gehen.

Was bleibt, wenn der Hype vorbei ist?

Während junge Brands über TikTok und Social Media innert Tagen Reichweite aufbauen, stehen etablierte Unternehmen vor einer anderen Herausforderung: Wie bleibt man präsent in einer schnellen Konsumwelt, ohne Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit und Verantwortung zu verlieren?

Viele Produkte entstehen heute für den massenhaften Konsum: sichtbar, austauschbar und oft getrieben von kurzfristigen Trends.

Während B2C oft über grosse Kanäle funktioniert, setzt D2C auf Nähe

Direct-to-Consumer bedeutet, dass Marken ihre Produkte nicht primär über grosse Vertriebskanäle verkaufen, sondern direkt an Kund*innen. Über den eigenen Onlineshop entsteht ein Vertrieb, der nicht auf maximale Verfügbarkeit setzt, sondern auf Nähe, Kontrolle und Qualität. Statt nur Aufmerksamkeit zu erzeugen, geht es darum, Beziehung aufzubauen und Konsum bewusster zu gestalten.

Zwischen Supermarktregal und Social-Feed behauptet sich eine Marke seit Generationen: BSCHÜSSIG.





Seit genau 150 Jahren produziert das Schweizer Unternehmen Teigwaren aus Hartweizengriess, frischem Schweizer Trinkwasser und Eiern aus Schweizer Freilandhaltung. Während heute Produkte viral gehen und morgen wieder verschwinden, bleibt BSCHÜSSIG bei dem, was zählt:

Konsequente Qualität statt kurzfristiger Aufmerksamkeit.

Der Markt ist anspruchsvoll.

Nicht nur für Traditionsmarken mit jahrzehntelanger Geschichte, sondern auch für junge Brands, die erst seit wenigen Jahren bestehen. Sichtbarkeit allein reicht nicht mehr.

Am D2C-Summit am 20. März 2026 im KKL Luzern kommen über 300 Marken zusammen, um über die Realität des Handels zu diskutieren:

Steigender Wettbewerbsdruck, veränderte Kaufgewohnheiten und die Frage, wie Direktvertrieb strategisch genutzt werden kann.

In einem Markt, der von Tempo und Anspruch zugleich geprägt ist, geht es darum, Geschäftsmodelle zu schärfen, Partnerschaften neu zu denken, Internationalisierung gezielt anzugehen und Wachstum so zu gestalten, dass Qualität und Skalierung kein Widerspruch sind.

Premiere des D2C-Summits

