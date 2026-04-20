Im Netz gibt’s alles. An der BEA gibt’s mehr. Vom 24. April bis 3. Mai 2026 zeigt sich in Bern, warum ein analoges Grossereignis im digitalen Zeitalter nichts an Relevanz verloren hat, und warum Hunderttausende bewusst offline gehen.

Warum zieht es uns noch immer an die BEA?

Warum zieht es uns noch immer an die BEA?

Wir leben digital.

Wir bestellen online, informieren uns online, diskutieren online. Märkte sind Plattformen geworden, Begegnungen oft Bildschirme.

Und trotzdem gibt es sie noch: die BEA.

Vom 24. April bis 3. Mai 2026 kommen wieder Hunderttausende nach Bern. Nicht, weil sie es müssen. Sondern weil sie es wollen.

Das ist bemerkenswert. Denn rein rational betrachtet bräuchte es viele Messen nicht mehr. Produkte lassen sich streamen, vergleichen, bewerten. Diskussionen finden in Kommentarspalten statt. Netzwerke entstehen auf Business-Plattformen.

Die BEA widerspricht dieser Logik. Hier wird nicht gescrollt, sondern gegangen. Nicht geliked, sondern ausprobiert. Nicht kommentiert, sondern direkt gesprochen.

Und genau darin liegt ihre Stärke.

Die BEA schafft einen physischen Raum, in dem Unterschiedliches aufeinandertreffen kann, ungefiltert. Man begegnet Menschen, die der eigene Algorithmus nie vorgeschlagen hätte. Themen stehen nebeneinander, ohne dass sie personalisiert sortiert werden.

Das ist manchmal widersprüchlich.

Aber es ist echt.

Hinzu kommt etwas, das online kaum entsteht: wirtschaftliche Nähe. Für viele Unternehmen ist die BEA nicht nur Imagepflege, sondern konkreter Marktplatz. Hier werden Kontakte geknüpft, Partnerschaften angestossen, Produkte erklärt, nicht in 30 Sekunden, sondern im direkten Gespräch.

Auch generationenübergreifend funktioniert dieses Format erstaunlich gut. Grosseltern, Eltern, Kinder – sie bewegen sich durch dieselben Hallen, diskutieren dieselben Themen, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Kaum ein anderer Anlass bringt so viele Altersgruppen selbstverständlich zusammen.

Gerade in einer Zeit, in der online oft schwarz oder weiss diskutiert wird, wirkt die BEA fast entschleunigend. Man bleibt stehen, hört zu, fragt nach. Man ist nicht sofort dafür oder dagegen, sondern erst einmal neugierig.

Dazu kommt ein zweiter Faktor: Vertrauen.

Wer ein Produkt sieht, anfasst, testet, wer der Produzentin direkt gegenübersteht, bewertet anders. Nähe verändert Perspektiven. Das gilt für Konsum ebenso wie für gesellschaftliche Themen.

Und das ist der Grund, warum die BEA auch nach über 70 Jahre immer noch funktioniert. Weil man hier nicht nur informiert wird, sondern involviert ist.

Darum kommt man.

Und darum kommt man wieder.

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