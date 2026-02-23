Als Gründerin eines Einrichtungsladens für nordische Wohnaccessoires in Basel ist Daniela ein echter Multitasking-Profi: Einkauf, Verkauf, Marketing und Finanzen liegen in ihrer Hand. Um den Überblick zu behalten, setzt sie auf die smarten Produkte von PostFinance.

Vom Traum zum Laden: Wie Daniela ihr Business aufgebaut hat

0:00 Den eigenen Laden eröffnen: Gründerin Daniela erzählt, wie sie es geschafft hat.

Vom eigenen Laden träumen viele, doch nur wenige setzen ihre Vision wirklich um. «Einfach machen und nicht warten, bis es perfekt ist», rät Daniela, Gründerin der Interiør Butik in Basel.

Für sie stand nie der Wunsch im Vordergrund, Unternehmerin zu sein. Vielmehr ging es um die Leidenschaft für schöne, sorgfältig kuratierte Produkte mit Geschichte. Ihr Laden sollte ein Ort sein, der ihre Persönlichkeit widerspiegelt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet ist.

Der Weg dahin war jedoch kein Sprung ins kalte Wasser. Sicherheit spielte für Daniela von Anfang an eine zentrale Rolle. Deshalb baute sie ihr Geschäft Schritt für Schritt auf und behielt zunächst ihre Anstellung. So blieben die Fixkosten gedeckt und ihr Laden konnte in Ruhe wachsen.

Als Einzelgründerin vereint sie viele Rollen: Einkäuferin, Verkäuferin, Marketingspezialistin und Finanzchefin. Am wenigsten Freude bereitet ihr die Administration, doch Buchhaltung, Mehrwertsteuer und Zahlungseingänge müssen stimmen. Fehler kosten Geld und Energie.

Um den Überblick zu behalten, setzt Daniela von Anfang an auf die Produkte und Services von PostFinance. Im Laden sorgt das PostFinance-Zahlterminal für schnelle, kontaktlose Zahlungen, die automatisch verbucht werden. Im Onlineshop können ihre Kund:innen mit PostFinance Pay sicher und schnell bezahlen. Und durch die effiziente Integration in die Buchhaltungssoftware laufen viele Prozesse im Hintergrund, während Daniela über die PostFinance App jederzeit den Überblick über ihre Finanzen behält.

So gewinnt sie wertvolle Zeit und Energie für das, was für sie am meisten zählt: Kund:innen begeistern, das Sortiment weiterentwickeln und ihr Geschäft nachhaltig wachsen zu lassen.

