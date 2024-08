1/5 Mittwoch, 20.11.2024: Max Giesinger.

Mittwoch, 20.11.2024: Max Giesinger live auf der Bühne erleben und sich von seiner energiegeladenen Performance mitreissen lassen! Wow!

Der charismatische Sänger und Songwriter begeistert mit seinen Hits wie «80 Millionen», «Legenden» und «Wenn sie tanzt». Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Konzertabend voller Emotionen und musikalischer Höhepunkte. Max Giesinger versteht es, das Publikum mit seiner einzigartigen Stimme und seiner authentischen Art zu begeistern. Singen Sie gemeinsam mit tausenden von Fans seine bekanntesten Songs und lassen Sie sich von der positiven Stimmung inspirieren.

Donnerstag. 21.11.2024: «Let’s Groove» «September» «Getaway» – ein Hitfeuerwerk, eine unvergessliche Nacht voller grooviger Rhythmen und mitreissender Melodien! Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, die legendäre Band, die seit den 1970er-Jahren die Musikszene prägt, kommt endlich wieder auf Tournee! Lassen Sie sich von ihrem einzigartigen Mix aus Funk, Soul, R&B und Pop mitreissen und tauchen Sie ein in eine Welt voller Energie und positiver Vibes.

Freitag, 22.11.2024: Freddie Mercury war einer der schillerndsten Rocksänger und Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Weltweit füllte er die grössten Stadien der Welt und begeisterte mit seinen Kompositionen aus Rock und Theatralik. «The Spirit of Freddie Mercury» bietet eine ausgefallene Bühnenshow mit internationalen Top-Sängerinnen. Queen Sensation, eine der besten Queen Tribute Bands der Welt, erwecken den Künstler, Sänger und Menschen «Freddie Mercury» zum Leben!

Freitag, 22.11.2024: Philipp Fankhauser und seine famose Band bringen die beliebtesten und bekanntesten Songs der letzten Jahrzehnte zurück auf die Bühne! «Sunday Morning», «Too Little Too Late», «Love Man Riding», «Lonely In This Town», «Please Come On Home», «Try My Love», Members Only», «Blues Ain’t Nothing», «I’m Finished Here» und «Watching From The Safe Side», sind nur einige der Songs, die auf den Alben «Watching From The Safe Side», «Love Man Riding» und «Try My Love» Gold-und Platin-Status erreicht haben. Wir freuen uns alle auf diese und viele weitere Songs!

Vom 20. bis 23. November: Unvergessliche Konzertabende an der Christmas Session Biel

Samstag, 23.11.2024: Seit Jahrzehnten touren die italienischen Weltstars Ricchi e Poveri um die Welt! Die legendäre Band hat Generationen mit ihren eingängigen Melodien und mitreissenden Rhythmen begeistert. Ihre zeitlosen Hits wie «Sarà perché ti amo» und «Mamma Maria» sind Klassiker, die bis heute zum Mitsingen und Tanzen einladen. Die harmonischen Stimmen der Bandmitglieder verzaubern und schaffen eine unverwechselbare Atmosphäre. Tauchen Sie in die Welt von Ricchi e Poveri und lassen Sie sich von ihrer Musik verführen. Ihre Melodien werden Sie zum Träumen und Tanzen bringen. Ricchi e Poveri – die Legenden der Musik!

Sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket! Unvergessliche Konzertabende voller Emotionen und einem musikalischen Feuerwerk bei den Christmas Sessions 2024. Infos und Tickets





