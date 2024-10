Wer im Hier und Jetzt lebt, verschwendet ungerne Gedanken an eine ferne Zukunft. Trotzdem ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für Ihre Vorsorge. Die AKB hat sich auf eine persönliche, umfassende und individualisierte Beratung spezialisiert.

Ihre finanzielle Zukunft ist planbar, doch Sie können die Beantwortung der drängenden Fragen dazu nicht delegieren. Nur Sie können stimmige Antworten liefern, die zu einer rundum gelungenen Vorsorgelösung führen, die zu Ihnen passt. Planen Sie noch heute Ihre Vorsorge für morgen. Mit den Spezialistinnen und Spezialisten der Aargauischen Kantonalbank geht das ganz einfach, schnell und smart. Sie vereinbaren einen Termin und der Rest ergibt sich im und aus dem Gespräch.

Je nach Ihrer Lebenssituation, Ihren Wünschen und Bedürfnissen fallen die Fragen unterschiedlich aus. Vielleicht denken Sie über eine Frühpensionierung nach? Sie möchten Steuern sparen oder Vorsorgelücken schliessen? Wenn Ihnen das alles zu schnell geht, dann lassen Sie sich – wann und wo auch immer Sie mögen – zuerst von unserem digitalen Vorsorgecoach leiten. Selbstverständlich finden Sie auch weitere nützliche Tipps und Informationen auf unserer Website, in unserem Podcast «Finanz-Tanz» oder Sie lesen das AKB-Vorsorgemagazin «hier&jetzt». Die aktuelle Ausgabe können Sie auch kostenlos in allen Geschäftsstellen der AKB beziehen. Prägnant. Praktisch. Professionell. Unbedingt lesenswert.

Vorsorgen ist nämlich mehr als ein Konto, auf dem sich Ihre jährlichen Beträge in die dritte Säule anhäufen. Das Thema ist umfassend und beinhaltet unter anderem auch Ihre Pensionsplanung, eine Vorsorgeanalyse, gegebenenfalls einen Vorsorgeauftrag, und selbstredend geht es auch ums Erben und Vererben. Aber eines nach dem anderen: Unsere ganzheitliche Sicht bei der Beratungsphilosophie schafft für Sie eine Brücke zwischen Ihren persönlichen Lebenszielen und den treffenden Finanzentscheiden. Auf in die Zukunft. In Ihre Zukunft.





Aargauische Kantonalbank

Bahnhofplatz 1

5001 Aarau

+41 62 835 77 77

akb.ch/vorsorge





Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.