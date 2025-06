Die offizielle Eröffnungsfeier der Fan Zonen findet bereits am 1. Juli ab 18 Uhr auf dem Barfüsserplatz statt – mit Konzerten von Anna Rossinelli und Moonpools. Doch die Fan Zone im Zentrum der Innenstadt wartet auch während des übrigen Turnierverlaufs mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Ihr Herzstück ist das Public Viewing, bei dem alle 31 Partien auf einer LED-Grossleinwand übertragen werden.

Eine Bühne für grosse Emotionen am Barfüsserplatz

In musikalischer Hinsicht bleibt es spannend nach dem Auftakt, denn an insgesamt sieben Konzertabenden sorgen elf Acts auf der sogenannten «Stage of Emotions» für beste Unterhaltung, darunter bekannte Sängerinnen wie Steiner & Madlaina oder Bettina Schelker. Zudem umfasst das Bühnenprogramm zwei Movie Nights sowie Podiumsgespräche und Live-Podcasts mit inspirierenden Stimmen aus Sport, Kultur und Politik. Weiter ist im benachbarten Historischen Museum die Ausstellung «Pokale zum Träumen» zu sehen. Und wer eine Verschnaufpause braucht vom ganzen Trubel, findet im Foyer des Stadtcasinos Zuflucht, wo unter dem Motto «Play and Chill» diverse Hör-, Lese- und Gaming-Stationen eingerichtet werden.

Familien im Fokus am Messeplatz

Die Fan Zone am Messeplatz richtet sich vor allem an Familien – seien es Baslerinnen und Basler, die ihre Ferien in der eigenen Stadt verbringen oder Gäste aus der restlichen Schweiz und dem Ausland. Aber auch Sportbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten. So laden ein Wasserpark, ein Ball Parcours und ein Soccer Court dazu ein, selbst aktiv zu werden.

Parallel dazu lässt sich das Geschehen auf dem Rasen auf diversen Bildschirmen mitverfolgen. Der eigentliche Eye Catcher ist jedoch die zehn Meter hohe Riesen-Rutsche, die in den Himmel ragt.

Ein weiteres Highlight ist der «Super Sunday» am 6. Juli, an dem die Schweiz ihr zweites Gruppenspiel gegen die Isländerinnen absolviert. Nebst dem Public Viewing, das bestimmt viele Zuschauerinnen und Zuschauer anziehen wird, dürfen sich die Besuchenden unter anderem auf eine Akrobatik-Show, einen Promimatch und einen DJ-Auftritt freuen.

Öffnungszeiten Fan Zonen Barfüsser- und Messeplatz: Vom 1. - 27. Juli 2025 von 15 – 23 Uhr (mit Ausnahme der spielfreien Tage vom 14. und 21. Juli), an Matchtagen in Basel bereits ab 11 Uhr offen.

