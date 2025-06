Das Angebot des Family Day bietet bewegte Unterhaltung für Kinder. Es gibt einen Postenlauf, Hüpfburgen und ein Glücksrad, sowie bewährte Attraktionen wie der Pumptrack oder ein Geschicklichkeitsparcours.

Hol dir ein Autogramm von Globi, dem blauen Helden aus den Kinderbüchern. Auch in diesem Jahr lässt es sich der 92-Jährige nicht nehmen, die Tour zu besuchen. In der Fanzone verkauft er sein Buch «Globi an der Tour de Suisse» zum Sonderpreis, und gibt Autogramme. Globi ist jeweils im Rahmen des Family Day an den beiden Sonntagen währen der Tour im Einsatz – in Küssnacht (15.06.) und Emmetten (22.06.).

Nach der erfolgreichen Lancierung im letzten Jahr, gibt es in diesem Jahr in Emmetten eine Neuauflage des Maskottchen Cup. Die verschiedenen Maskottchen messen ihre Velofertigkeit. Tourli – das Maskottchen der Tour de Suisse – wird herausgefordert von sieben anderen Maskottchen.

In der Fanzone (Event Village) hat es ausserdem diverse Stände der Sponsoren und einen Informationsstand über die Tour de Suisse.

Das Rahmenprogramm im Zielbereich startet täglich um 14.30 Uhr und läuft den ganzen Tag. Alle Aktivitäten findest du hier.

Angebot für Erwachsene und Familien Komm doch mit dem Velo oder zu Fuss an die Tour de Suisse und erleb die Tour de Suisse hautnah. Wir haben dafür den «Explorer» initiiert. Du kannst in deinem Tempo Etappenorte/Checkpoints anfahren und so Punkte sammeln. Nach ein, drei, sechs und zehn gesammelten Checkpoints gibt es Geschenke. Voraussetzung für deine Teilnahme ist ein eigener Fitnesstracker oder einen kostenlosen Strava-Account. Mehr erfahren

In der digitalen Fanzone der Tour de Suisse kannst du die Tour verfolgen. Neben dem Live Tracking (inkl. SRF-Livestream) gibt es zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen. Hier eine Auswahl:

Gewinnspiel: Als Hauptpreise gibt es ein E-Bike und eine Uhr von Tissot zu gewinnen

Votings: Täglich können Fans mittippen über den Verlauf der Etappe (Welches Team holt den Tagessieg? Gibt es einen Leaderwechsel? Etc.)

Wunschbox: Fans können Wünsche an die Tour de Suisse Leitung formulieren. Mit ein wenig Glück wird der Wünsch erfüllt.

Entdecke alle Aktivitäten auf der TdS FanZone by Primeo Energie.

Wir freuen uns auf deinen Besuch.

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.