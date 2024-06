«Kunst, das ist der Mensch.» Dieser Ausspruch ist zwar nur ein halbes Zitat Vincent van Goghs, kursiert aber nicht umsonst in dieser Form. Er drückt aus, was alle Kulturbegeisterten fühlen: Ohne Kunst wäre das Leben nicht vollständig. Es ist daher kein Wunder, dass Galerien, Museen und Co. regelrechte Magnete für Kulturreisende darstellen. Das Gute: Um facettenreiche Kunst zu erleben, müssen Sie gar nicht weit reisen. Denn in unserem Nachbarland Deutschland sind die künstlerische Vielfalt und Qualität von herausragendem Niveau. Ob öffentliches Museum oder private Sammlung, ob klassisch-historisch oder avantgardistisch-modern, ob Skulpturenpark oder innovative Malschule: Dank der breiten Vielfalt können Kunstbegeisterte sogar eine komplette Rundreise durch Deutschland ganz nach den eigenen Vorlieben planen. Kommen Sie mit auf einzigartige Ferien zu unseren kunstreichen Nachbarn – Insidertipps inklusive.

Ein einziges Land – alle Epochen und Stile

Aber was genau macht Deutschland zu einem Land der Kunst? Natürlich einerseits die grosse, würdevolle Vergangenheit und die vielen Kunstschaffenden, die uns ihre Meisterwerke hinterlassen haben. Andererseits die lebendige Kunstszene der Gegenwart, die in den verschiedensten Ausprägungen zum Vorschein kommt. Von einer Ausstellung zur nächsten ist es im Kunstland Deutschland oft nur ein Katzensprung – und ständig verblüffen uns neue, unerwartete Ideen, Konzepte und Stile. Inspiration für Ihre persönliche «Tour de l’art» finden Sie hier in Hülle und Fülle. Doch falls Sie zunächst ein wenig Orientierung wünschen, haben wir für Sie einen kleinen Überblick zusammengestellt.

In Museen, Privatsammlungen oder Galerien: Kunstwerke verschiedenster Epochen und Stilrichtungen können Sie in zahlreichen deutschen Institutionen bestaunen.

#1 Klassik bis Moderne: Deutschlands Kunstmuseen

Zunächst sind die öffentlichen deutschen Kunst- und Kulturmuseen zu nennen, die in grosser Zahl und Vielfalt locken. Die Bandbreite reicht von klassischen Meisterwerken aus ferner Vergangenheit bis zur Kunst der Moderne und der Gegenwart. Dabei sind für jedes Interesse garantiert mehrere Museen vorhanden. Ein paar Beispiele gefällig? In der «Gemäldegalerie Alte Meister» im berühmten Zwinger Dresden finden Sie unvergleichliche Kunstwerke der Renaissance-Malerei; im Potsdamer Museum Barberini besuchen Sie einen wahren Impressionismus-Hotspot; oder Sie erleben moderne Varianten der bildenden Kunst, etwa Pop Art im Kölner Museum Ludwig oder interaktive Ausstellungen sowie das «Labor für antiquierte Videosysteme» im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Wer in der faszinierenden Vielfalt einen Wegweiser sucht, kann sich ganz leicht inspirieren lassen: Ob klassische oder zeitgenössische Kunst – Deutschlands Museen beherbergen Kunstschätze quer durch die Jahrhunderte.

#2 Bewahrer des Schönen: Kunststiftungen und Galerien

In der deutschen Kulturlandschaft haben Stiftungen eine wesentliche Rolle. Diese Institutionen bilden die Grundlage dafür, dass Erhalt und Studium der bildenden Künste flächendeckend sichergestellt werden. Jedoch bewahren sie nicht nur, sondern sind ebenso Orte, an denen Kunst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Des Weiteren sind die Galerien des Landes – staatliche wie private – nicht aus der Kunstszene wegzudenken. Ohne sie hätten insbesondere junge Kunstschaffende nicht den Raum, um ein breites Publikum zu erreichen. Speziell die Galerien sind somit Orte, an denen wir junge, erfrischende Kunst entdecken. Wenn auch Sie zu den Ersten gehören wollen, die den «neuen Meistern» hautnah begegnen, sollten Sie also unbedingt die eine oder andere Galerie in Ihre Reiseplanung miteinbeziehen.

#3 Orte der Individualität: Private Kunstsammlungen

Zum Abschluss noch ein besonderer Tipp: Um die Perspektive zu erweitern, sollten Kulturreisende auch die privaten Kunstsammlungen im Blick haben. Sie locken mit exklusiven Schätzen, die immer eine doppelte Geschichte erzählen: jene des Kunstwerks und jene des Sammlers, der hier seine Leidenschaft vor aller Augen führt. Daher sind besonders die Privatsammlungen Deutschlands stets überraschend und individuell – und oft umfangreicher, als man vielleicht denkt. So ist etwa die Affenfaust Galerie in Hamburg, angesiedelt in einem ehemaligen Supermarkt-Gebäude, mit 1.000 Quadratmetern eine gewaltige Schatzkammer für Urban Art und zeitgenössische Kunst. Neugierig geworden? Dann entdecken Sie gleich hier weitere Privatsammlungen – von DDR-Exponaten im MINSK in Potsdam über den Skulpturenpark in der Herbert-Gerisch-Stiftung in Neumünster, wo einander zeitgenössische Kunst und Gartenkultur begegnen, bis hin zum frisch aus der Taufe gehobenen Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden, das mit abstrakter Kunst begeistert. Es lohnt sich!

Kunst, so weit das Auge reicht

Die bedeutenden Kunstwerke der Vergangenheit, die mutigen Innovationen der Gegenwart, die überraschenden Resultate, wenn Stile und Epochen in einer neuartigen Symbiose verschmelzen: All das steht Ihnen nun lebhaft vor Augen? Dann lassen Sie sich vom Reichtum der Kunst verlocken und kommen Sie auf eine kulturelle Reise nach Deutschland! Angesichts der Fülle an Museen, Galerien und Sammlungen ist es sogar naheliegend, mit einer ganzen Rundreise durch die deutsche Welt der Kunst zu liebäugeln.

Dazu sollten Sie ausserdem wissen: Deutschland überzeugt auch durch einen Reisegedanken, der für Umwelt- und Klimabewusstsein steht. Ob bequeme Anreise mit der Bahn, gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, zertifizierte Unterkünfte oder der Fokus auf regionale Produkte – im Reiseland Deutschland gehen Reiseerlebnis und Nachhaltigkeit Hand in Hand. So erleben Sie unbeschwert Deutschlands allgegenwärtige Kunst in sämtlichen Stil- und Himmelsrichtungen. Informieren Sie sich hier über die wichtigsten Stationen und holen Sie sich weitere Geheimtipps für Ihre Kunstreise durch Deutschland.

